专栏 体坛杂论｜赛程紧逼考验运动员毅力

国家冰雪女王谷爱凌，周六于冬奥自由式滑雪女子大跳台预赛顺利过关后，公开批评赛会赛程安排，令她错过另一项目U形场地技巧的首个训练日。笔者认为要大会为一个运动员去改变赛程是不可能，谷爱凌可效法港队「泳后」何诗蓓于全运会隔5分钟出战两项决赛的毅力和精神，专注于比赛上，效果会更好。

与其诉苦不如专注比赛

谷爱凌今届冬奥会已率先在自由式滑雪女子坡面障碍技巧中夺得银牌，余下还有大跳台和U形场地技巧两个项目。由于大跳台决赛时间与U型场地技巧的首个训练日时间完全重叠，逼使他缺席该课训练，损失三分一训练时间。她于大跳台预赛后公开表达不满：「还记得我上次为甚么被拍到在赛场吃韭菜盒子吗？真的是因为比三项时间太紧了，没时间吃饭。这次更夸张，整个训练时间完全重叠，我会错过一整堂训练课，我觉得这其实挺不公平的。我觉得奥运会应该代表追求卓越，有人愿意去尝试更多项目应该被鼓励，而不是被惩罚。」

笔者明白谷爱凌希望可更好备战，但要理解赛会的赛程和操练安排不是轻易改变，她还是集中精神在有限时间下做好备战，以免影响自己的情绪。她大可借鉴何诗蓓于去年全运会，同一晚上接连出战50米蛙永和50米自由泳决赛的经验。由于两个项目相差只有5分钟，何诗蓓赛前想尽办法做好项目与项目间的过渡，务求在50米蛙泳夺铜后尽快收拾心情，在工作人员协助下抹干身体穿回外套，跑去准备50米自由泳决赛起步；结果她再拿一面铜牌，展现出惊人的毅力、斗志和争胜的决心。丹尼神