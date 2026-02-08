专栏 体坛杂论｜樊振东号召力带旺德国乒坛

自从樊振东加盟德甲乒乓球联赛之后，德甲的受关注度急升，周五巴黎奥运乒乓男单殿军巴西名将雨果宣布加盟樊振东所效力的球会萨尔布吕肯。外间形容德甲已产生「樊振东效应」，就如当年C朗拿度投身沙特职业联赛一样，吸引到一个又一个的球星加盟沙特职，笔者亦期待有更多星将加盟德甲。

巴西名将雨果周五在社交媒体宣布，将在2026-27赛季加盟德甲的萨尔布吕肯，会与樊振东和瑞典名将莫雷加德同队，亦意味巴黎奥运乒乓男单4强中三子，包括金牌的樊振东、银牌的莫雷加德及第4名的雨果，会一同为萨尔布吕肯效力，如此强大的阵容令到笔者和球迷们都会十分期待。

雨果与东哥做队友

而雨果之前曾经效力另一德甲球会奥克森豪森，及于2024-25球季领军夺冠，如今他重返德甲不考虑重返旧东家，而选择加盟萨尔布吕肯，与樊振东的在阵不无关系。雨果在社交媒体亦暗示：「很高兴加入这支优秀的团队，期待与他们在来季取得佳绩。」

另一德甲球会云达不来梅的主教练达马斯认同，樊振东已经对整个德甲联赛产生影响。笔者认为情况就如C朗2023年加盟沙特球会艾纳斯一样，之后吸引到宾施马、沙迪奥文尼和尼马等顶级球星登陆沙特职，笔者相信乒乓德甲联赛在樊振东效应下，会有更多的顶级球星加盟。丹尼神