专栏 运动医道│关节炎严重影响生活

近期天气忽冷忽热，湿度又开始增加，病人又说，唉呀，为甚么我膝关节又因此而痛？是风湿或是关节炎啊？

关节炎是常见的慢性疾病，曾经有报告指出，美国每五个人有一人，而亚洲每六个人便一人患病。关节炎是指关节的软骨或周围软性组织发炎，引致疼痛、发红、发热、肿胀、关节僵硬活动度减小，影响生活。关节炎的种类超过百多种，不但是老年男人，不同年龄的男女包括儿童也可以。某些关节炎，除了关节外，也会影响其他器官，可以慢性，亦可以急性发作。

引起关节炎的原因亦有很多，有些关节炎的发病原因仍然不十分清楚，以自由基，免疫功能，过份劳损，创伤等是普遍的主因，而中医认为是脏腑阴阳内伤、外感六淫之邪、痰浊瘀血内生、营气卫血失调等而引发。

最常见的是骨关节炎（退化性关节病）和类风湿性关节炎。骨关节炎更是最常见的一种，多见于中老年人，随年龄增长而发病于颈腰膝和髋。关节软骨因随着年龄增长，及长期使用而老化或损伤而逐渐磨损、变薄，而中老年人，软骨修复能力下降，长期负重、重复性动作（如蹲跪、爬楼梯）、肥胖等增加关节压力而磨损。亦可以是因为外伤史包括关节骨折、韧带损伤断裂而康复不力的继发性关节炎。

骨关节炎和类风湿关节炎

类风湿性关节炎是一种以侵犯手指与足部脚趾关节的自体免疫性疾病，免疫系统失调问题而攻击自身关节组织，引发慢性炎症。通常表现为对称性手脚关节（如手腕、手指，脚趾），肿痛、晨僵明显（常超过1小时），可能伴有全身症状如疲劳、低热等，治疗不当晚期多伴有明显关节的畸形。原因包括遗传的特定基因而增加患病风险。感染（如细菌、病毒）可能触发免疫反应异常。而女性发病率较高，可能与雌激素水平有关。

其他种类则有痛风、全身性红斑狼疮、强直性关节炎、银屑病关节炎、纤维肌痛和败血性关节炎，感染性关节炎……等各种类型的关节炎。

郭志坚

澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士

