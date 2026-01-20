Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 桂神开波｜NBA明星赛推新赛制一众新星势抢镜

更新时间：10:21 2026-01-20 HKT
发布时间：10:21 2026-01-20 HKT

2026年NBA全明星赛定于美国东岸时间2月15日下午5时举行，即香港时间2月16日清晨6时上演。今届明星赛再次推陈出新，赛制出现重大变革。参赛队伍将扩充至3队，分别为「美国1队」、「美国2队」及「世界球员队」。比赛形式将先进行3队单循环赛，每场赛事时间为12分钟，每队各需出战两场。首轮赛事结束后，成绩最好的首名及次名球队将晋级，进行一场同样为时12分钟的终极决赛争夺冠军，而第3名球队则随即出局。至于球员入选机制方面亦相当公平，由球迷投票占50%，NBA记者及球员则各占25%。
老一辈的NBA球星在此不作赘述，今届焦点应锁定几位近期冒起、表现突出并已成为球队灵魂人物的新星。首先是底特律活塞的根宁咸（CadeCunningham），他是一位攻守兼备的双能后卫；另外费城76人的出色后卫麦斯尔（TyreseMaxey）亦值得留意，由于东岸费城队中锋安比经常受伤缺阵，麦斯尔目前几乎是以一人之力为球队「单天保至尊」，肩负起得分主力的重任。
此外，还有木狼队的安东尼爱华士，这位「小占士」能胜任小前锋或全能后卫。最后当然少不了马刺队的法国年轻中锋云班耶马，他身高达7呎4吋且攻守俱佳，其精湛球技甚至超越名宿「天钩」渣巴，绝对值得球迷留意。最后，我亦相当期待这项由NBA总裁亚当施华亲自策划的全新赛制，且看能否一改近年明星赛颓势令比赛更具竞争性与刺激感。黄兴桂

