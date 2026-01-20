专栏 体坛杂论｜造谣「栏王」移民纯为流量

中国「栏王」刘翔于2015年宣布退役之后，离开大众媒体的目光。近日网上流传刘翔移民美国的消息，令到这一名字再次成为热话。刘翔选择在小红书发布旅行片段，并在片尾澄清移民之说，一句：「中国人爱中国，记住了！」言简意赅。笔者不明白造谣者之用心，是要借刘翔的名声去抢流量，还是如网民所说要破坏国家英雄的形象，无论如何笔者都不认同这种行为，亦呼吁各位要小心分析网上的消息，不可盲目尽信。

刘翔低调回应表达爱国之情

刘翔于2004年雅典奥运男子110米栏决赛，以12秒91赢得中国奥运史上首面男子田径金牌。两年后的洛桑田径大奖赛，他再以12秒88刷新世界纪录。2008北京奥运和2012伦敦奥运，刘翔都带伤出战最后要退赛。2015年5月，刘翔在钻石田径联赛上海站举行告别仪式结束运动员生涯归于平淡。

近日，网络上流传刘翔移民美国的消息，令到这位曾经威震全球的「栏王」再一次成为媒体焦点。运动员生涯经历无数风浪的刘翔，并未有因为谣传而动怒，选择低调于小红书旅游视频的片尾就移民之说作出回应：「最近还有一个传闻，说我移民了。谁说的？站出来，保证不打他！我一个爱国热血小青年，我移民？到哪儿去移民？真是的。中国人，爱中国，记住了！」

笔者很欣赏刘翔的回应方式和说话，低调得来不失威严，亦表达了对国家的感情。同时，笔者希望有心人不要再借助这种造谣方式来吸流量，到头来只会惹人讨厌甚至被声讨，更得不偿失。丹尼神