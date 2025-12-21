Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 体坛杂论｜于子迪今年大爆发获国际认同

专家点睇
更新时间：12:57 2025-12-21 HKT
发布时间：12:57 2025-12-21 HKT

年仅13岁的国家游泳新星于子迪又传出喜讯，被著名游泳杂志Swim Swam选为2025年最佳女子青年泳手。今次Swim Swam破例将奖项颁给未达年轻游泳运动员标准年龄14岁的于子迪，证明中国在培训年轻一代泳将方面的超卓成绩得到国际认同，亦显示体育发展在科技的协助下不断进步，且步伐是巨大，而赛事规则上需要同步前进，修例和改革慢不得。于子迪于2025年迎来大爆发，8月世界游泳锦标赛，她于女子4X200米自由泳预赛代表中国上阵，虽然决赛她没份上场，根据赛例仍然获得一面铜牌，她以12岁之龄成为世锦赛史上最年轻获牌的泳手。

Swim Swam破例选为最佳青年泳手

11月的全运会更是于子迪表演的舞台，她于200米个人混合泳、400米个人混合泳和女子4X200米自游泳共夺3金；其中200米个人混合泳更打破前辈叶诗文保持的2分07秒57亚洲纪录和全国纪录，而这个成绩于2025年世界排名第2，仅次世界纪录保持者麦坚杜舒。而于子迪今年200米蝶泳、200米个人混合泳和400米个人混合泳成绩，于18岁以下泳手中均属年度最佳。所以，她获选年度最佳女子青年泳手属实至名归。
笔者记得于子迪在世锦赛随国家队夺牌，当时有传媒质疑其未达14岁的最低参赛年龄，更要求国际泳联修例禁止14岁以下泳手参赛。于子迪今年的成绩，已经证明在运动科技协助下，运动员成熟期已推前，成绩亦进步不少，比赛条例实有需要跟上步伐一同改进。    丹尼神

