专栏 非帆征途｜明年帆船界非常精彩
更新时间：13:45 2025-12-20 HKT
由香港游艇会主办的「新鸿基公司帆船香港环岛大赛」已经在过去的周六顺利举行，同时代表2025年的本地帆船大赛都已经完成。要数下一个帆船大赛，便要等到圣诞新年后，明年1月10日的「HKRNVR纪念杯帆船赛」了。
2026年将会是香港帆船界非常精彩的一年，因为将有很多国际级的帆船大赛都会在明年举行！明年3月先有两年一度的「劳力士中国海帆船赛」，到了11月便有首次落户亚洲的「Dragon级别帆船世界锦标赛」，这个预计是历来规模最大、最令人期待的Dragon级别帆船世界锦标赛之一。
赛事将于明年11月21至29日举行，现正接受报名，虽然大会暂时未公布参赛名单，但早前已有超过90支Dragon级别帆船队表达参赛意愿，预计将有超过250名参赛者来港参赛。比赛场地位于香港东部清水湾外的果洲群岛附近，该区拥有8海浬的开阔水域，提供理想的比赛条件。如果担心9日的赛事未玩够，还可以参加在11月17至21日举办的首届Dragon级别亚太锦标赛，提早投入比赛气氛。
届时海上岸上同样精彩，在海上，参赛者可以好好欣赏香港的水域，体验香港比赛的气氛；在岸上，香港游艇会将会一尽地主之谊，举办各种社交活动给参加者的随行配偶和子女，而且他们也可以到香港的各著名景点旅游，感受香港「盛事之都」的魅力。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]
