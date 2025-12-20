Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 非帆征途｜明年帆船界非常精彩

专家点睇
更新时间：13:45 2025-12-20 HKT
发布时间：13:45 2025-12-20 HKT

由香港游艇会主办的「新鸿基公司帆船香港环岛大赛」已经在过去的周六顺利举行，同时代表2025年的本地帆船大赛都已经完成。要数下一个帆船大赛，便要等到圣诞新年后，明年1月10日的「HKRNVR纪念杯帆船赛」了。
2026年将会是香港帆船界非常精彩的一年，因为将有很多国际级的帆船大赛都会在明年举行！明年3月先有两年一度的「劳力士中国海帆船赛」，到了11月便有首次落户亚洲的「Dragon级别帆船世界锦标赛」，这个预计是历来规模最大、最令人期待的Dragon级别帆船世界锦标赛之一。
赛事将于明年11月21至29日举行，现正接受报名，虽然大会暂时未公布参赛名单，但早前已有超过90支Dragon级别帆船队表达参赛意愿，预计将有超过250名参赛者来港参赛。比赛场地位于香港东部清水湾外的果洲群岛附近，该区拥有8海浬的开阔水域，提供理想的比赛条件。如果担心9日的赛事未玩够，还可以参加在11月17至21日举办的首届Dragon级别亚太锦标赛，提早投入比赛气氛。
届时海上岸上同样精彩，在海上，参赛者可以好好欣赏香港的水域，体验香港比赛的气氛；在岸上，香港游艇会将会一尽地主之谊，举办各种社交活动给参加者的随行配偶和子女，而且他们也可以到香港的各著名景点旅游，感受香港「盛事之都」的魅力。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
6小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
4小时前
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
02:34
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
20小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
3小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
9小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
21小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
21小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
22小时前
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私
排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮
时事热话
4小时前