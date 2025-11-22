专栏 苏虾仔｜韦斯活与艾摩廉 同病不相怜



过去一个星期被人谈论得最多的球坛人士，就是港队教练韦斯活。这位从曼联青训出身的教头，面对的处境、大围因素和评价，与红魔现任教头鲁宾艾摩廉之前被外界诟病之处，不约而同有点相似。

调动迟缓遭狠批

韦斯活被批评得最厉害的地方，就是临场调动迟缓，上场对新加坡由领先到落后，于70分钟先第1次换人，第2次调动更要到补时阶段，背后最重要的原因，是他本身不信任这些后备兵，或者说这班替补不符合其要求。艾摩廉亦一样，为何在单线作战下，仍然只用相同的阵容出战，明奴、约舒亚舒克斯长居后备，只得几分钟出场时间，亦是此原因。

而韦斯活在战术上有谂法，打自由人，攻守转换时变阵，整套策略都是当今欧洲球坛的潮流，与世界接轨，但他忽略了本地球员的能力，套用不了。鲁宾艾摩廉亦曾经面对相近的痛处，3后卫阵式并不易踢，最初的踢法和战术部署相对复杂，在曼联阵中欠缺顶级球员下，履行不到就没有成绩。

韦斯活另一被诟病的地方，就是场上欠缺激情，大部分时间都绕手，眉头深锁没有表情；艾摩廉在最低潮时，唔敢睇比赛、身体语言消极，踎低低头唔敢观看比赛。两人唯一不同，是艾摩廉调整后走出来，带领曼联5场不败；韦斯活恐怕没有这个机会了﹗ 苏伟业