世界杯2026·预告｜一张相交织命运 美斯耶马跨越19年宿命对决 阿根廷西班牙决战巅峰

万众瞩目的世界杯决赛将于香港时间明日（周一）凌晨3时爆发终极一战，由「狂牛兵团」西班牙火并「潘帕斯雄鹰」阿根廷。这不仅是「世一」与「世二」的巅峰对决，更是一场极具宿命色彩的交锋。西班牙凭借滴水不漏的防线强势杀入决赛，而卫冕的阿根廷则靠著球王美斯（Lionel Messi）的极致魔法跌撞晋级。多年前一张美斯为婴儿耶马（Lamine Yamal）洗澡的照片，犹如命运的伏线，将两代天才牵引至足球世界的最高殿堂。（Viu99、Now 616/618/630 凌晨3时直播）

狂牛铁壁滴水不漏 洛迪坐镇中场枢纽

西班牙今届展现出令人窒息的防守统治力，7场赛事仅失1球。准决赛面对攻力强横的大热门法国，狂牛兵团依然能作出针对性部署，成功零封对手，以「过五关斩六将」之姿强势杀入决赛。这条极具迷惑性的严密防线，全靠中场大脑洛迪卡斯简迪（Rodri）将前场压逼与后场防守完美扣连，把球队的攻守转换梳理得井井有条。

【西班牙晋级之路】

日期（香港时间） 阶段 赛果

15/07 4强 2:0胜法国

11/07 8强 2:1胜比利时

07/07 16强 1:0胜葡萄牙

03/07 32强 3:0胜奥地利

27/06 分组赛 1:0胜乌拉圭

22/06 分组赛 4:0胜沙特阿拉伯

16/06 分组赛 0:0和佛得角

【西班牙预计出场​​阵容】（4-2-3-1）

门将：23 乌尼西蒙

后卫：12 柏度朴路、14 拿朴迪、22 古巴斯、24 古古列拿

中场：10 丹尼尔奥莫、15 阿历斯巴尔拿、16 洛迪卡斯简迪、19 拉明耶马、20 柏迪

前锋：21 奥耶沙巴尔

西班牙预计出场阵容。星岛图片

卫冕路步步惊心 39岁美斯魔法救主

相比之下，阿根廷的卫冕之路则显得步步惊心。自晋身淘汰赛后，球队防线便未曾稳健，16强面对「新丁」佛得角更要恶斗至加时。然而，每当球队陷入绝境，39岁的传奇球王美斯总能施展强大魔法起死回生。这位8届金球奖得主在7场赛事中例必交出入球或助攻，狂轰8入球4助攻，直接参与了球队三分之二的入球。4强一役，他更交出两记精妙助攻，领军绝地反胜英格兰，其不可思议的表现绝非科学所能解释。

【阿根廷晋级之路】

日期（香港时间） 阶段 赛果

16/07 4强 2:1胜英格兰

12/07 8强 3:1胜瑞士

08/07 16强 3:2胜埃及

04/07 32强 3:2胜佛得角

28/06 分组赛 3:1胜约旦

23/06 分组赛 2:0胜奥地利

17/06 分组赛 3:0胜亚尔及利亚



【阿根廷预计出场阵容】（4-4-2）

门将：达米安马天尼斯

后卫：法根度麦甸拿、利辛度马天尼斯、基斯甸罗美路、拿候尔摩连拿

中场：泰亚高艾美达、阿历斯麦亚里士打、安索费南迪斯、迪保罗

前锋：祖利安艾华利斯、美斯

宿命对决！网民戏称「冲凉盆打吡」

除了「世一」与「世二」的强强对碰，美斯与西班牙超新星耶马之间传奇般的宿命牵绊，更为这场决赛平添几分史诗色彩。2007年，年仅20岁的美斯在一次慈善日历拍摄中，温柔地为几个月大的婴儿耶马洗澡。谁能料到，命运的齿轮就此转动，两人竟在今日的世界杯决赛舞台正面交锋。

阿根廷将和西班牙合演巅峰对决。AFP

美斯（上）曾在一次公益活动中为年仅6个月大的耶马（下）冲凉。AP

美斯（左）曾在一次公益活动中为年仅6个月大的耶马（右）冲凉。AP

美斯（左）曾在一次公益活动中为年仅6个月大的耶马（右）冲凉。AP

这场针尖对麦芒的对决被网民戏称为「冲凉盆打吡」，连美斯本人亦不禁感叹命运的奇妙：「那张照片太不可思议了。我在他还是个婴儿的时候就和他合影。现在我们俩竟同处世界杯决赛赛场，这实在太疯狂了。」

决赛首引「超级碗」半场骚 巨星云集闭幕礼

值得一提的是，今届世界杯决赛大胆创新，破天荒效仿NFL超级碗引入「半场骚」（Halftime Show）。国际足协（FIFA）公布，半场表演将由Justin Bieber、Madonna、Shakira及韩国天团BTS联袂震撼演出，并由Coldplay主音Chris Martin担任主持。至于在凌晨1时30分率先上演的闭幕礼同样星光熠熠，荷里活巨星汤告鲁斯（Tom Cruise）、人气网红IShowSpeed及知名歌手Post Malone均会亮相倾力演出，势将决赛气氛推向最高潮。