世界杯2026｜特朗普现身决赛致安保升级 出动战斗机+狙击手布防 白宫吁提早4小时入场

美国总统特朗普（Donald Trump）日前确认将会亲临世界杯决赛的纽约大都会人寿体育场（MetLife Stadium）观战兼参与颁奖仪式。为迎接这位重量级人物，根据外媒报道，当局已将安保措施全面升级至极致，甚至出动F-16战机及军方狙击手参与布防，随时令周边交通陷入瘫痪。

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特朗普（左）和国际足协主席恩芬天奴（右）将会共同出席世界杯决赛颁奖仪式。AP

世界杯决赛因特朗普的到来将会加强安保。AFP

世界杯决赛因特朗普的到来将会加强安保。AFP

纽约大都会人寿体育场将会承办今年世界杯决赛。路透社

最高级别安保响应 规模超越超级碗

为了确保特朗普在世界杯决赛现场的安全，根据《电讯报》报道指，世界杯决赛期间，球场上空将设立严格的禁飞区，除了美军会出动F-16战机之外，体育场屋顶亦会部署狙击手，数千名联邦调查局（FBI）探员已集结待命，随时提供支援。本届世界杯决赛已被列为「一级」特别活动，这亦是美国最高级别的安保响应等级。白宫国际足协工作组执行主任透露，这次安保行动的覆盖面甚至超过了超级碗。

NBA总决赛早有先例 实施「禁袋令」兼封街

翻看资料，大都会人寿体育场可容纳高达82,500名观众，在决赛全场爆满的情况下，因应特勤局设立的外围安保封锁线，球迷前往球场途中无疑会遭遇长时间拥堵。白宫方面坦承球迷入场将面临显著延误，并强烈建议观众至少提前四小时抵达球场。

事实上，特朗普出席体育赛事引发的安保震撼弹早有先例。上个月他前往纽约麦迪逊广场花园观战NBA总决赛时，就令赛事气氛进一步升温。当时主场的纽约人（New York Knicks）为确保比赛顺利进行，实施了极为严密的安保程序，不仅提前呼吁球迷最少提早两小时到场接受安检，更下达严格的「禁袋令」，不准球迷携带手提袋进场，并要求支持者尽量减少随身物品以免遭到弃置。当时警方亦因安保理由封锁了多个街区，纽约警方亦「倾巢出动」，导致周边交通大挤塞。