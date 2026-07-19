世界杯2026│杜曹「英格兰取得季军唔容易」 下一步改善领先收缩防守问题

英格兰以季军完成今次美加墨世界杯之旅，主教练杜曹赛后为赛事作出总结，指球队与阿根廷、西班牙和法国有一定差距，最终击败后者取得第3名，已经是一项不容易做到的成就。而这名德国籍教练续指完成世杯后，他们的目标是拉近与顶级强队的差距，以及改善领先后主动收缩防守的问题。

击败法国取得季军不容易

杜曹在季军战展开前，已经表示英格兰与另外3支跻身准决赛的球队阿根廷、西班牙和法国有差距，最终能够于季军战以6:4击败后者，取得队史近60年来世杯最佳成绩，是一项不容易做到的成就：「我说过我们和世界前3梯队内的强队有差距，赛前我表示要由今场起缩小这差距。法国前场云集一众世界级球星，他们比我们又有多一天的休息时间，能够赢出这场比赛夺得世界杯季军奖牌，已经不容易。」

杜曹表示击败法国取得冠军并不容易。路透社

杜曹表示击败法国取得冠军并不容易。路透社

取得世界杯季军，杜曹指这已是不容易的成就。路透社

取得世界杯季军，杜曹指这已是不容易的成就。路透社

重点改善领先后收缩防线问题

完成今次世杯之旅后，球队就会踏入新的周期，应付欧洲国家联赛和28年以东道主之一身份主办的欧洲国家杯。杜曹指接下来就要拉近与顶级列强之间的差距，还要改善领先后就收缩防守的陋习：「我们要在高压局面下，传控、临场调整和防守纪律都有巨大提升空间。例如对克罗地亚我们半场领先2:1时，球队全线深度退守，近乎收缩至6、7后卫。这类场景我们需要优先改进，也是接下来要重点打磨的方向。」