世界杯2026｜决赛半场料加插表演 休息延长至30分钟惹疑虑

世界杯决赛将于香港时间周日上演，将由阿根廷大战西班牙。国际足协（FIFA）效法美式足球超级碗的做法，安排巨星半场表演。虽然国际足协理事会（IFAB）的竞赛规则列明，半场休息不可超过15分钟，但由于加插半场表演环节，令半场休息有可能长达30分钟。

今届闭幕礼将在决赛开波前90分钟上演，表演嘉宾包括Robbie Williams、Tom Cruise和Nicole Scherzinger等等。至于半场亦会效法超级碗做法有半场表演（Half-time show），Madonna、Justin Bieber、Shakira、BTS、Burna Boy、Gustavo Dudamel，以及与Coldplay合作的PS22合唱团，将会合演时长11分钟的表演，加上恒常比赛有的15分钟休息，今届世界杯决赛的半场时长将达30分钟。

IFAB：较长的静止期，对球员安全带来负面影响

IFAB于2021年否决了南美足联提出的，将中场休息最长时间延长至25分钟的建议，理由是「较长的静止期，对球员安全带来负面影响」。尽管如此，南美足联仍在2024年美洲杯决赛期间，安排了一场长达25分钟的Shakira演唱会。此事引发哥伦比亚主帅罗伦素投诉，而他本人因球队在同一赛事，半场后迟了1分钟返回球场而被处分。