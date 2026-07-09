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世界杯2026│挪威斗英格兰前遇酒店附近噪音问题 紧急搬迁寻找安宁

足球世界
更新时间：16:59 2026-07-09 HKT
发布时间：16:59 2026-07-09 HKT

挪威周六(11日)于世界杯8强硬撼英格兰，但在住宿方面遇上阻滞。大军周二(7日)晚入住位于佛罗里达州劳德代尔堡的五星级酒店后，但因抵受不了酒店附近地盘和公路发出的噪音，在周三决定搬离到其他酒店下塌。

挪威对酒店附近噪音不满

今场挪威对英格兰的比赛，在迈亚密上演。挪威大军周二晚抵达迈亚密都会区附近、劳德代尔堡的Dalmar酒店。然而他们入住后，忍受不到酒店附近地盘和公路发出的噪音，影响备战工作，再者，酒店缺乏足够的空间进行球会战术会议，加上从酒店步行前往最近的海滩需要约4公里，还要途经正在施工的地盘，他们对环境并不满意，逐向国际足协投诉。

紧急撤离到一间海滨酒店

在国际足协安排下下，挪威大军在周三早上用了两个半小时，离开这间酒店，搬到迈亚密一间未正式开幕的海滨酒店下塌，据报国际足协将会承担新酒店50间客房和保安团队的费用。挪威国家队后勤经理达利表示：「搬酒店确实有些麻烦，但我们对新住处很满意，现在大家都很开心。球员因为噪音影响休息，最想搬走。我们的后勤团队很厉害，花了2个半小时完成搬迁。更换酒店的过程不理想，但我们想尽快采取行动，幸好大家最后都很满意。」

马田奥迪加特指优化安排

该队中场兼队长马田奥迪加特谈及这次酒店风波时表示：「确实有一些事情可以做得更好，所以我们做了些调整。其实这只是为了优化安排，让球队能够为一场重要的比赛做足充分准备。」教练苏巴根亦指感谢国际足协出手帮助，才能顺利搬迁。

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