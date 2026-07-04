世界杯2026｜沙拿Panenka笠射诛心 澳洲「换龙」战术失效 埃及互射12码4:2晋级创历史

世界杯32强赛迎来最后一个比赛日，在达拉斯上演的生死战高潮迭起。澳洲与埃及在120分钟激战内踢成1:1平手，澳洲在加时尾段换入后备门将马菲赖恩（Matthew Ryan）博「互射十二码」，可惜如意算盘未能打响。最终埃及在互射12码阶段，凭借巨星沙拿（Mohamed Salah）的「Panenka」笠射及对手两度「宴客」，以4:2淘汰「袋鼠兵团」，历史性取得队史首场世界杯淘汰赛胜仗。他们将在16强硬撼阿根廷或佛得角的胜者。

阿梳亚头槌破网 埃及半场领先

开赛初段两军实力旗鼓相当，但「法老王」埃及率先把握机会打破僵局。战至13分钟，安马阿梳亚（Emam Ashour）主射角度极窄的罚球，虽然第一时间被，但队友随即将皮球重新吊入禁区。阿梳亚高高跃起，力压对手将皮球顶破澳洲门将的十指关。这不仅是阿梳亚今届赛事的个人第二个入球，更延续了埃及一项强势数据——他们在近5场世界杯赛事中，有4场都能在上半场先开纪录。

落后的「袋鼠兵团」澳洲随后试图反扑，频频利用长传急攻，试图寻找速度极快的小将伊兰观达（Nestory Irankunda）。然而，埃及防线表现得相当从容，将这位年轻前锋的威胁一一化解，半场带著1:0的优势进入更衣室。

埃及惨摆乌龙遭扳平

换边后风云再起，下半场开波仅数十秒，澳洲防线严重走神，埃及前锋马莫殊（Omar Marmoush）几乎面对空门起脚，可惜皮球擦柱而出，错失扩大比数的黄金机会。

大难不死的澳洲随后加强攻势，球队踢得更具侵略性且反击极快。战至55分钟，澳洲的进攻终于得到回报。艾登奥尼尔（Aiden O'Neill）开出一记极具威胁的内弯罚球，埃及守将穆哈密汉尼（Mohamed Hany）在力压澳洲中坚施卡迪（Alessandro Circati）争顶时，不幸将皮球顶入自家大门，令门将梳贝亚（Mostafa Shoubir）欲救无从。

值得一提的是，这已经是穆哈密汉尼今届赛事的第二次「摆乌龙」，此前他曾经在分组赛对比利时亦曾摆乌龙。凭借这记乌龙大礼，澳洲成功将比数扳平1:1。

柏治单掌救险拒绝绝杀 双方激战进入加时

被扳平后，双方陷入拉锯战，虽然互有攻守但始终久攻不下。直至下半场补时阶段，埃及几乎上演绝杀好戏！巨星沙拿（Mohamed Salah）在边路送出一记落点极佳的致命传中，队友拉比亚（Ramy Rabia）在禁区内高高跃起，以一记「泰山压顶」式的头槌攻门。

眼看皮球即将飞入网窝，澳洲门将柏德列柏治（Patrick Beach）虽然一度被骗过重心，但他展现出神级反应，在失去平衡的情况下单掌将这个必入球拒之门外！凭借柏治这次价值连城的「神扑」，澳洲死里逃生，双方在法定时间90分钟内踢成1:1平手，需要进入加时赛分胜负。

加时互交白卷 澳洲119分钟换门将博「极刑」

进入加时赛后，双方球员体能明显下降，虽然各自都创造出一些破门机会，但始终未能转化为入球。眼看局势无可避免地走向残酷的「互射十二码」阶段，澳洲主帅普波域治在加时下半场尾段（119分钟）果断出手，作出一个极具针对性的战术调动。

他用经验丰富的老将门将马菲赖恩（Matthew Ryan），入替在法定时间屡救险球的柏德列柏治（Patrick Beach）。这毫无疑问是一个专为12码大战而设的换人策略！随著球证吹响完场哨声，双方经过120分钟激战依然踢成1:1，这场生死战正式进入令人窒息的互射12码大战。

沙拿尽显大将之风 澳洲小将中柱饮恨

然而，澳洲的「换龙」剧本却未能如愿。首轮操刀的澳洲高佬中坚哈利修达（Harry Souttar）一飞冲天「宴客」，而埃及的萨贝尔（Mahmoud Saber）则稳稳命中。第二轮，澳洲的积臣艾云与埃及的拉比亚双双射入。

比赛的高潮出现在第三轮，澳洲的阿华马比尔（Awer Mabil）低射破网后，埃及巨星沙拿尽显大将之风。面对专为扑12码而换入的马菲赖恩，沙拿冷静地施展一记「Panenka」式笠射，成功骗过对手破网，极具「诛心」意味。

来到关键的第四轮，澳洲年仅18岁的小将卢卡斯靴灵顿（Lucas Herrington）抵受不住庞大压力，操刀中柱弹出。随后埃及的艾杜麦古迪（Hossam Abdelmaguid）冷静射向左路破网一锤定音。最终埃及在互射12码以4:2气走澳洲，昂首阔步迈入16强！