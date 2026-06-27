世界杯2026│40岁梅斯利拿犯错失球累乌拉圭出局 3场都出事历来第5次 赛后公开道歉

乌拉圭在H组2和1负仅得2分，连续2届分组赛出局，门将梅斯利拿(Fernando Muslera)成为罪人。这名40岁门将周五尾轮对西班牙犯错失守，累球队输0:1，今届3场小组赛都出现错误直接失波，个人已5次于世杯失误失球，成为历史第一人。他赛后就此公开向队友和乌拉圭国民道歉。

梅斯利拿连续3场犯错失波

今场面对西班牙，后者中场阿历斯巴尔拿42分钟的射门本身没有威胁，但梅斯利拿失误将皮球拍入网，累乌拉圭失守，球队最终亦以0:1见负。这名第5次参加世杯的门将，今届3场比赛都各有1次失误导致直接失波，首轮1:1和沙特阿拉伯时，就接波甩手被对方补射；次轮2:2和佛得角就出迎判断失误，对手截到皮球后再射空门得手，他成为1966世杯以来首位在单届世杯有3次失误导致失球的门将。

世杯5次犯错失守成历来第一人

而他历来于5届世杯踢了19场，5次犯错直接失波，是世杯史上失误失球最多的门将。此子赛后公开道歉；「我向来敢于承担责任，我要向乌拉圭人民表达内心最直接的想法。这届世杯我表现不好，我已经向队友们和乌拉圭人民表达歉意。我知道仅仅道歉不足够，我现在需要和家人待在一起，重新凝聚力量。」

比尔沙今届重召他出山

值得一提，梅斯利拿本身于2022年夏天已淡出国家队，教练比尔沙在世杯前重新征召他，岂料接连犯规成为出局罪人，被同龄的佛得角门将禾仙夏比下去。