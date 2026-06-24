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世界杯2026│「护法」祖奥菲历斯任正选 C朗即发威 今季合作大哥入30球

足球世界
更新时间：14:43 2026-06-24 HKT
发布时间：14:43 2026-06-24 HKT

C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)大发神威，周二K组次轮梅开二度带领葡萄牙5:0大胜乌兹别克，其中一个关键是同样效力艾纳斯的攻击拍档祖奥菲历斯(Joao Felix)出任正选。两人今季于艾纳斯产生良好的化学反应，C朗30个入球有28球与他同场合作时取得，两人在今届世杯首合作即擦出火花，菲历斯不愧是大哥的「护法」。

「护法」祖奥菲历斯助大哥梅开二度

首轮赛和刚果民主共和国时，祖奥菲历斯没有披甲，C朗就踢得生涯最差的世杯比赛。今场葡萄牙教练马天尼斯抽起贝拿度施华，让菲历斯出任正选，这名「护法」立即激活大哥C朗，后者梅开二度，成为历来首位于6届世界杯都有入球的球员。菲历斯突破力强，擅长持球奔袭，可以分散对手的注意力，令C朗在最前线踢得更舒服。

两人今季合作 C朗入30球

两人刚季于艾纳斯已合作无间，C朗全季各赛事共有30球，其中28球与他同场比赛时取得。而他俩全季于艾纳斯一起上阵34场，球队取得26胜2和6负的佳绩，当中C朗于共中24场有士哥，合作时有入球的比率达到70%，菲历斯正是C朗的最佳「护法」。
 

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