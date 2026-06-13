世界杯2026│巴洛根入2球并肩4大名将 背景够特别 因母亲怀胎7月上唔到机滞留美国出世

美加墨世界杯主办国之一美国取得开门红，周五(12日)在D组首轮4:1大胜巴拉圭，锋将科拿连巴洛根(Folarin Balogun)梅开二度最抢镜。此子的出生背景原因非常特别，本身可代表美国、尼日利亚和英格兰的他，选择为出生地美国效力，原来他的母亲在怀胎7个月时，想返回英国才生下他，但因未能取得医生证明可安全飞行而无法登机，无奈滞留美国诞下巴洛根才离开，才造就他成为「美国英雄」。

母亲上唔到机滞留美国诞下他

2001年出生的巴洛根，其父母都是尼日利亚人，但在英国伦敦生活。在巴洛根出世前3个月，母亲科伦丝前往美国布鲁克林探望妹妹，当时她的计划是探亲后回英，再在伦敦生下他。可是当科伦丝想乘飞机返回伦敦时，航空公司拒绝让怀胎7个月的她登机，要求出示医生证明确保可以安全飞行才让她上机，但她未能得到证明，要留在纽约。最终科伦丝在2001年7月3日诞下巴洛根，并在8月尾离开返回伦敦。

世杯首出场梅开二度 并肩高路斯

巴洛根因此才能有美国这个选项，并在基斯甸普列锡、韦斯顿麦坚尼和添莫菲韦亚等多位队友连番游说下，最终选择代表美国，放弃英格兰和尼日利亚。此子如今成为「美国英雄」，28场国际赛入11球，并成为继德国传奇前锋高路斯后，24年来首位于世杯首次正选上阵就在前31分钟攻入2球的球员。同时现效力法国摩纳哥的他，是第4位在世杯梅开二度的摩纳哥球员，头3人是奇连士文、亨利和占士洛迪古斯。