世界杯2026｜美国相隔近一世纪首赢3球 美、加、墨三东道主首战齐不败

世界杯东道主之一的美国周六首战4:1大胜巴拉圭，除了取得开门红外，更是相隔近一个世纪首次大胜3球，三队主办国已先后打完首战，在美国取胜后三队东道主亦录不败。

三主办国首战保不败 美国相隔近一世纪首赢3球

美加墨世界杯周四由墨西哥打响头砲，最终亦以2:0击败南非取得首胜，而加拿大之后亦以1:1逼和波斯尼亚取得球队在世界杯首个积分，而周六压轴有美国以4:1大胜巴拉圭，三支东道主队伍亦齐以不败开局。另外值得留意是今次美国大胜4:1后，是继在1930年首届世界杯后首次赢得3球，而当年美国曾赢过2场3:0，一场是对比利时，另一场同样是对巴拉圭，相隔96年再输3球可谓难逃宿命。