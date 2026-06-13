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世界杯2026｜阿仙奴弃将巴洛根梅开二度 美国4:1大胜巴拉圭取开门红

足球世界
更新时间：12:05 2026-06-13 HKT
发布时间：12:05 2026-06-13 HKT

东道主之一的美国周六迎来今届世界杯首战，对上南美的巴拉圭，但有主场之利的美国，最终凭曾效力过阿仙奴的利拿连巴洛根梅开二度，助力球队以4:1大胜为今届世杯开个好头。

阿仙奴、英格兰齐走宝？ 弃将巴洛根首战即梅开二度

美国首战在洛杉矶球场对上巴拉圭，但东道主开局就十分强势，仅用7分钟就迫使巴拉圭的波巴迪拿摆乌龙打开记录，而美国队在疯狂迫抢下令巴拉圭频频受压，在有巴洛根半场完成梅开二度下便早早以3:1取得领先，虽在73分钟马里斯奥柏度为巴拉圭打开记录，然而补时阶段再被美国后备入替的基奥云尼雷拿「埋斋」，最终东道主以4:1大胜巴拉圭取得今届开门红。

今场梅开二度的前锋巴洛根现效力法甲的摩洛哥，虽现在代表美国队，但在英国长大的他亦曾效力英格兰梯队，更是阿仙奴的青训产品，在2019至22年间曾一度升到一队，但未受到重用随后开始外借旅程，到2023-24赛季才正式落脚摩洛哥，今季亦有好表现上阵43场攻入19球，今届首战的好表现亦令人期待他在今届能否交出亮眼成绩。
 

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