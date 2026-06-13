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世界杯2026│英格兰训练装备被盗 偷剩一个足球 卡尼、比宁咸「射门鞋」不翼而飞

足球世界
更新时间：11:58 2026-06-13 HKT
发布时间：11:58 2026-06-13 HKT

英格兰代表队出战美加墨世界杯前先遇重大打击，英国媒体《每日邮报》周五报导一辆载有英格兰训练装备，包括球星球靴、皮球、训练器材的货车，在前往英军训练基地途中遇劫，几乎所有物品都被盗，只余一个足球，射手哈利卡尼(Harry Kane)、中场祖迪比宁咸(Jude Bellingham)等星将的「射门鞋」全部不翼而飞。

装备全被盗 只余一个足球

《每日邮报》报导，英格兰在世杯期间，将会驻扎位于墨苏里州的史禾比足球村，逗留至少三周，大军按计划将于美国时间周六下午在基地进行首课操练。三狮军团的所有训练装备，从佛罗里达州运往训练基地途中被盗，消息指英军的工作人员正在清点被盗走的物品，据悉只剩下一个足球，其余物品包括球星们的球靴、皮球、训练器材、分析设备、训练白板和按摩床等全部不翼而飞。

卡尼、比宁咸「射门鞋」不翼而飞

另一英国媒体《talkSPORT》就指，目前已有两人被捕，球队的随行保安怀疑运送装备的司机涉案，英格兰足总正与当地警方合作，希望可以取回被盗的物品。三狮将于下周三首次出战，在L组首轮对克罗地亚。

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