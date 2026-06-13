英超｜拉舒福特投巴塞隆拿存变数 传车路士加入争夺战
更新时间：06:39 2026-06-13 HKT
发布时间：06:39 2026-06-13 HKT
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正随英格兰代表队备战美加墨世界杯的拉舒福特，球会前途未明。巴塞隆拿只余倒数2天触发买断条款，但这支西甲班霸因为财政考虑迟迟未行动，令拉舒福特争夺战引来更多竞争者，包括车路士。
巴塞仍未触发买断条款
巴塞隆拿必须在6月15日前，触发拉舒福特租借合约中附带的2600万镑买断条款，但这支西甲班霸今夏已从纽卡素以巨额收购安东尼哥顿；根据《泰晤士报》的报道指，巴塞将尝试「劈价」一半，这个方案曼联不太可能接受。
车路士有意借用
拉舒福特目前与曼联尚余1年合约，「红魔」新一季由卡域克坐正，但「福仔」留在曼联的可能性并不大。据指巴塞有意继续用借用形式，将拉舒福特留在鲁营球场，但将面对车路士的竞争，但「蓝战士」只是愿意以租借的形式罗致这名英格兰国脚。
前曼联后卫布朗分析指：「哥顿加盟巴塞隆拿令所有人感到惊讶，尤其是拉舒福特；原本有一宗交易正等着他，结果球会却签下了踢同一位置的哥顿……作为一名曼联球迷和前球员的身份来说，我不介意他回来，我永远希望最好的球员为曼联效力，但如果他真的回归，我不认为他会愿意坐冷板，而我认为卡域克对所有球员都是公平的。」
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