世界杯2026｜柏迪强奸官司在身 被加拿大拒绝签证申请

加纳中场汤马士柏迪因为签证申请遭加拿大拒绝，无法为球队在世界杯分组赛首场斗巴拿马上阵。这名32岁前阿仙奴中场目前效力西甲维拉利尔，他正面对英国警方7项强奸罪及一项性侵罪的起诉；他已否认所有控罪，案件预计明年开审。

无缘首场分组赛斗巴拿马

柏迪照样获加纳国家队征召，并随队在美国波士顿训练基地操练。加纳首战在加拿大多伦多上演斗巴拿马，国际足协（FIFA）发表声明证实柏迪因为申请前赴加拿大的签证被拒，无法入境。FIFA补充指：「FIFA不参与东道国的出入境程序，包括签证审批，东道国政府最终决定谁可获得签证及入境。」

柏迪否认所有控罪。法新社

柏迪无缘首战斗巴拿马。路透社

美国海关：柏迪尚未被定案

至于美国海关及边境保护局官员表示：「美方知悉柏迪的待审案件，但目前他尚未被定罪，并已在获发签证后获准入境美国。入境资格按个案逐一审核，海关及边境保护局就加拿大拒绝其入境的问题，以加拿大方面的回应为准。」

加纳处于L组，虽然首战在多伦多斗巴拿马注定无缘上阵，但6月23日在波士顿球场斗英格兰，以及6月27日在费城斗克罗地亚，柏迪料均可以上阵。若然加纳出线淘汰赛，柏迪则有可能再面对入境加拿大的问题。至于加纳主帅基洛斯在世界杯开赛前，曾回应征召柏迪一事：「我的答案是明确的。让事情按正常轨迹发展，我们将找到真相。」