英超｜特拉布宗会长证实已满足薪金要求 奥拿拿快将告别红魔鬼

曼联门将奥拿拿（Andre Onana）的离队谈判取得突破性进展！土超劲旅特拉布宗（Trabzonspor）会长杜根（Ertugrul Dogan）最新证实，球会已经完全满足了这位喀麦隆国脚的个人薪酬要求。由于奥拿拿上季外借至特拉布宗表现出色，并协助球队夺得欧霸杯参赛资格，球会正极力争取将其买断。随著薪金协议达成，这名30岁门将快将正式落实永久转会，告别奥脱福球场。

杜根：不担心与奥拿拿谈判出问题

虽然有传闻指奥拿拿仍渴望返回曼联，与上季表现大放异彩的年轻比利时门将林文斯（Senne Lammens）争夺正选位置，但特拉布宗会长杜根对留人显得信心十足。杜根透露双方在个人待遇上已达共识：「球迷都很喜欢他，他也是个正派的人。我不认为在个人条款上会有任何问题。老实说，我不认为他能在其他地方获得像这里一样的重视，所以我坚信他会留队。」他更透露，自己几乎每天都与奥拿拿通话，对方亦非常喜爱当地的生活。

有传闻指奥拿拿仍渴望返回曼联，与上季表现大放异彩的年轻比利时门将林文斯争夺正选位置。法新社

曼联企硬2,000万镑底线 杜根预告「快将成事」

虽然特拉布宗与奥拿拿基本谈妥，但两间球会仍需就转会费进行最后斡旋。由于受到英超利润及可持续发展条例（PSR）的监管，曼联必须在奥拿拿身上收回大约2,000万英镑（约2亿港元）的转会费才能避免帐面亏损，这亦是「红魔鬼」目前企硬的底线。

特拉布宗会长杜根强调，希望在「未来数天内」尽快落实交易：「我们正试图迅速采取行动，将新兵一个接一个地带进球队。我们原本计划进行5至6个收购，但现在看来数字会更高。如果与曼联的谈判真的出现无法解决的问题，管理层也会做好准备，签入另一名同等质素的门将。」不过以目前进度来看，奥拿拿永久转会特拉布宗已是高唱入云。