世界杯2026│德国两位名宿指C朗佗衰葡萄牙 汤马士梅拿：出佢等如出10.5人！

葡萄牙队长C朗拿度(Cristiano Ronaldo)第6次出席世界杯，但41岁的他近两年开始力不从心，早前两场热身赛都没有士哥，更错失多次黄金机会。两位德国名将马图斯(Lothar Matthaus)和汤马士梅拿(Thomas Muller)点评C朗目前的葡军的状况，说法带回负面，后者指出C朗后，葡萄牙在防守时就好似踢少半个人，只得10.5人，网民笑言这说法保守，至少踢少一人。

梅拿：出C朗防守只有10.5人！

汤马士梅拿指出C朗后，葡萄牙在防守时就好似踢少半个人，只得10.5人。法新社

C朗拿度在过去两场热身赛中都表现平平，没有入球之余，对智利时在12码点无人看管将皮球顶去观众席；上场赢哥斯达黎加禁区内空位撞射，皮球直上天空。岁月不饶人，不少球迷认为C朗不应再做葡萄牙正选，德国名宿汤马士梅拿亦带负面看法：「在防守端上，派出C朗后，实际上只有10.5名球员。而且在身体质素方面，当下的年轻球员在另一个层次。」当然他亦明白葡军为何继续重用C朗：「C朗仍然拥有顶级的终结能力，他入选世界杯并不意外，因为他在外围赛中取得一些关键入球。」

马图斯就指：「我认为没有C朗的葡萄牙，比没有美斯的阿根廷更强。美斯对阿根廷比赛的影响力，较C朗对葡萄牙的影响力还要大。」法新社

C朗影响力大不如前

另一德国名将马图斯就指：「我认为没有C朗的葡萄牙，比没有美斯的阿根廷更强。美斯对阿根廷比赛的影响力，较C朗对葡萄牙的影响力还要大。」这名前德国队长没有直接批评C朗，但其说法已指出美斯对阿根廷仍非常重要，但C朗在葡军的角色已大不如前。

