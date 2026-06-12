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世界杯2026│南韩成为欧洲队克星 赢过德国、葡萄牙、意大利

足球世界
更新时间：19:00 2026-06-12 HKT
发布时间：19:00 2026-06-12 HKT

美加墨世界杯周四(11日)开锣，南韩在A组旗开得胜，2:1反胜捷克。太极虎历来于世界杯赢了8场，其中7场击败欧洲球队，名符其实是「欧州队克星」。他们已连续3届各赢一支欧洲队，前届击败德国，上届赢葡萄牙，今届就令捷克成为手下败将。

02世杯连赢3支欧洲球队

南韩由1986墨西哥世界杯起，连续11届出席决赛周，球队直到2002年与日本合办，才取得世杯首胜。太极虎至今于世界杯共取得8场胜仗，其中7场击败欧洲球队，成为「欧州队克星」。02年他们于分组赛先以2:0击败波兰，尾轮又以1:0赢葡萄牙，16强面对星光熠熠的意大利，在一片争议声下赢2:1，全届于法定时间共取得3场胜仗，均在欧洲队身上取得。

近2届分别赢德国、葡萄牙

06世界杯，南韩取得一场胜仗，分组以2:1击败多哥，是他们在世杯唯一击败的非欧洲队。10世杯，南击同样赢出一场，就是分组2:0击败希腊；18俄罗斯世杯，他们在分组尾轮2:0赢德国；上届22卡塔尔世杯，太极虎在分组最后一场2:1赢葡萄牙，累积4分以小组次名晋级。

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