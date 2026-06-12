世界杯2026｜孙兴民破首战不胜宿命 南韩连赢三届欧洲队成「克星」

「亚洲球王」孙兴民在今日（12日）南韩以2:1反胜捷克的赛事中正选披甲，完成个人连续第4届世界杯亮相的壮举。更令球迷振奋的是，这位南韩队长终于打破了多年来的「首战不胜」宿命，首尝在世界杯分组赛取得开门红的滋味。

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四战决赛周 终破首战魔咒

孙兴民连续4届领军杀入世界杯决赛周，惟由2014年至2022年，这位「亚洲球王」的世界杯首战历程一直荆棘满途。回顾过去三届，南韩在2014年首战赛和俄罗斯、2018年以0:1不敌瑞典，上届2022年则以0:0闷和乌拉圭。今届面对欧洲劲旅捷克，南韩在下半场先失一球的劣势下众志成城，成功以2:1绝地反胜。正选上阵的孙兴民，终在今届一雪前耻，将首战不胜的魔咒彻底粉碎。

专克欧洲列强 队史8胜7挫UEFA球队

值得一提的是，南韩今仗力克捷克，更延续了在世界杯历史上的一项罕见纪录：连续三届击败欧洲球队。翻查纪录，「太极虎」在2018年以2:0爆冷击退德国，2022年以2:1反胜葡萄牙，加上今届以2:1气走捷克；此外，南韩队史累积的8场世界杯胜仗中，竟有高达7场是从欧洲足协球队身上取得，堪称名副其实的「欧洲队克星」。