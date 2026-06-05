港足｜香港9-10月首次主办东盟杯 足总正努力争取落户启德

周五中国香港足球总会召开记者会，除了公布由卢比度担正港队主教练外，亦同时与国际足协策略专案总监Theodore Giannikos共同宣布香港将于9月-10月主办东盟杯（FIFA ASEAN CUP）的D2组别赛事，足总主席霍启山表示比赛除了可为本地球员带来对不同风格对手交手的机会外，以及推动本地球迷气氛，也有助本港巩固国际体育城市的地位。

香港首主办东盟杯 足总争取启德搞

东盟杯是去年落实与东南亚足协合作举办的新赛事，并分为2个级别，D1将由印尼雅加达主办而D2则由香港主办，记者会中由Theodore Giannikos公布，首届赛事合计将有14队参赛，惟确切参赛队伍、场馆以及奖金亦并未有定案，他亦指详情将于世界杯后再作公布。而香港主办的D2包括港队在内有6支队伍，采单循环小组赛形式进行，小组首名将晋级冠军赛，次名则会落入季冠军赛。

而足总主席霍启山在致辞时表示：「由于赛事安排喺FIFA国际赛期，各支球队可以派出比较完整容出战，令整体嘅竞争水平咧进一步提升。对球员嚟讲特别系青年球员呢个系一个非常重要嘅机会，透过喺主场面对不同风格嘅对手，加上具竞争性嘅赛事形式，可以短时间内累积国际赛嘅经验。」他亦指赛事亦有助推动本地球迷气氛和有助本港巩固国际体育城市的地位，亦感谢FIFA和东南亚足协的信任，而在访问时被问到会否考虑将比赛放在启德体育园举办时，是足总总干事张炎有则指：「我哋目前正与启德方面讨论，因为今次系一项重要赛事，而且系香港历史性第一次主办，当然我哋会努力争权喺启德举行，但目前仍在商讨。」

记者/摄影:魏国谦