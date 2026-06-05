英超｜入主21年惹尽民愤 加沙家族传蕴酿全盘出售曼联套现

入主曼联21年的美国班主加沙家族（Glazer family），一直因令球会债台高筑及管理不善而饱受红魔球迷抨击。据外媒最新报道，这个掌控球会的家族内部出现分歧，部分成员正积极考虑出售手上剩余的股份。消息一出，曼联股价随即急升7%，预料若全面放盘，将引发美国及中东财团的激烈争夺战。

重建球场费高昂 家族内部现分歧

据《彭博》报道，共同持有曼联51%股份的加沙家族六兄妹，近月一直就完全套现离场进行内部磋商。自英国富商拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）的英力士集团（Ineos）于2024年2月以12亿镑购入27.7%股份并全面接管足球事务后，部分长居美国的家族成员已萌生退意。消息指，目前除了执行联席主席祖尔加沙（Joel Glazer）强烈倾向留任外，其余成员均有意卖盘。

促使他们考虑离场的一大主因，是曼联即将面临庞大的基础建设开支。球会正计划斥资高达20亿镑(约210亿港元)，将奥脱福球场重建为可容纳10万人的「北方温布莱」，这笔天文数字无疑对加沙家族构成沉重的财务压力。

卖盘附「强拖权」条款 随时逼走拉克特利夫

全面卖盘的消息传出后，曼联在延长交易时段的股价上涨7%，市值推高至28亿镑(约290亿港元)。然而，这仅仅是公开市场的「底价」。考虑到加沙家族三年前曾企硬索价60亿镑(约630亿港元)，外界预期实际交易金额将远超目前的市值。尽管曼联目前背负著高达13亿镑(约136亿港元)的巨债，但仍无阻财力雄厚的美国及中东财团的浓厚兴趣。

值得留意的是，根据双方的投资协议，若加沙家族在2027年2月前100%出售曼联，将保证获得每股最少33美元的财务回报。更关键的是，全面出售包含一项「强拖权」（Drag-along right），这意味著在法律上，加沙家族有权强制拉特克里夫爵士的英力士集团，跟随他们一同出售手上的少数股权。