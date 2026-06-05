世界杯2026｜J洛拍迪亚斯领军哥伦比亚力争突破8强

哥伦比亚上届无缘卡塔尔世界杯决赛周，今届强势卷土重来，第七次杀入决赛周，在有球队灵魂人物占士洛迪古斯带领，再配合今季表现亮眼的路易斯迪亚斯攻坚下，剑指突破在2014年巴西世界杯所创下的8强佳绩。

哥伦比被编入K组。路透社

队长占士洛迪古斯(右)领军哥伦比亚出战。法新社

若提到哥伦比亚便不得不提起今年将踏入35岁的中场占士洛迪古斯，J洛在2014年巴西世界杯攻入6球，虽然8强不敌东道主巴西，但仍助哥伦比亚创下在世界杯的最佳成绩，兼夺当届的金靴奖。12年后随着年纪增长和伤病的影响下J洛早已巅峰不再，但他的经验和领导力无疑是让哥伦比亚再创辉煌的关键之一。

K组出线形势乐观

而今届哥伦比亚在世杯外南美洲区表现亮眼，以第三名直接出线，除了易帅由罗伦素领军有成效之外，这名阿根廷教头自2022年执掌教鞭后目前出战45场仅7埸告负，其领军能力可见一班。另外，效力拜仁慕尼黑的路易斯迪亚斯今季表现同样亮眼，出战51场轰入26球加19次助攻状态相当火热。该队今届被分到K组与葡萄牙、刚果民主共和国和乌兹别克一组，对手仅阿根廷实力较强，出线形势乐观。

哥伦比亚世界杯K组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

18-06 早上10:00 乌兹别克

24-06 早上10:00 刚果民主共和国

28-06 早上7:30 葡萄牙

哥伦比亚焦点球员

占士洛迪古斯

位置：中场

出生日期：12-07-1991

效力球会：明尼苏达联

国际赛上阵/入球：125场/31球

占士洛迪古斯。路透社

路易斯迪亚斯

位置：前锋

出生日期：13-01-1997

效力球会：拜仁慕尼黑

国际赛上阵/入球：73场/22球

路易斯迪亚斯。法新社

丹尼尔蒙路斯

位置：中场

出生日期：26-05-1996

效力球会：水晶宫

国际赛上阵/入球：45场/3球

丹尼尔蒙路斯。法新社