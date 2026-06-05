世界杯2026｜J洛拍迪亚斯领军哥伦比亚力争突破8强
更新时间：12:26 2026-06-05 HKT
发布时间：12:26 2026-06-05 HKT
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哥伦比亚上届无缘卡塔尔世界杯决赛周，今届强势卷土重来，第七次杀入决赛周，在有球队灵魂人物占士洛迪古斯带领，再配合今季表现亮眼的路易斯迪亚斯攻坚下，剑指突破在2014年巴西世界杯所创下的8强佳绩。
若提到哥伦比亚便不得不提起今年将踏入35岁的中场占士洛迪古斯，J洛在2014年巴西世界杯攻入6球，虽然8强不敌东道主巴西，但仍助哥伦比亚创下在世界杯的最佳成绩，兼夺当届的金靴奖。12年后随着年纪增长和伤病的影响下J洛早已巅峰不再，但他的经验和领导力无疑是让哥伦比亚再创辉煌的关键之一。
K组出线形势乐观
而今届哥伦比亚在世杯外南美洲区表现亮眼，以第三名直接出线，除了易帅由罗伦素领军有成效之外，这名阿根廷教头自2022年执掌教鞭后目前出战45场仅7埸告负，其领军能力可见一班。另外，效力拜仁慕尼黑的路易斯迪亚斯今季表现同样亮眼，出战51场轰入26球加19次助攻状态相当火热。该队今届被分到K组与葡萄牙、刚果民主共和国和乌兹别克一组，对手仅阿根廷实力较强，出线形势乐观。
哥伦比亚世界杯K组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
18-06 早上10:00 乌兹别克
24-06 早上10:00 刚果民主共和国
28-06 早上7:30 葡萄牙
哥伦比亚焦点球员
占士洛迪古斯
位置：中场
出生日期：12-07-1991
效力球会：明尼苏达联
国际赛上阵/入球：125场/31球
路易斯迪亚斯
位置：前锋
出生日期：13-01-1997
效力球会：拜仁慕尼黑
国际赛上阵/入球：73场/22球
丹尼尔蒙路斯
位置：中场
出生日期：26-05-1996
效力球会：水晶宫
国际赛上阵/入球：45场/3球
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