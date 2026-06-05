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世界杯热身赛｜西班牙大幅轮换 1：1赛和伊拉克

足球世界
更新时间：07:31 2026-06-05 HKT
发布时间：07:31 2026-06-05 HKT

西班牙今晨在拉科鲁尼亚举行的友赛，迎战伊拉克。「狂牛军团」派出大量副选下，以1：1赛和对手；西班牙将飞赴墨西哥斗秘鲁，作为世杯前最后一场热身赛。

耶马等主力由体能状态未足，是役休息。路透社
耶马等主力由体能状态未足，是役休息。路透社
西班牙1：1伊拉克。路透社
西班牙1：1伊拉克。路透社
西班牙1：1伊拉克。路透社
西班牙1：1伊拉克。路透社

收起耶马、柏迪等主力

教练迪拉富恩特以体能状况为由，安排拉明耶马、大卫拉耶、尼高威廉斯、古古列拿、苏比文迪、柏迪和奥耶沙巴尔等主力休战，令是役斗伊拉克，有大幅度的轮换。主队仍于16分钟凭一次快速反击领先，费伦托利斯引球杀入禁区攻门得手，为西班牙打开纪录。但伊拉克于27分钟扳平，他们凭多斯基于左路射门，攻破巴塞门将祖安加西亚的十指关。

西班牙周五飞北美

最终两军以1：1言和，是役是西班牙告别本国的演出，他们将于周五启程前往北美，并在周一于墨西哥友赛秘鲁，作为世界杯前最后一场备战。西班牙将在H组出战，同组对手有佛得角、沙特阿拉伯和乌拉圭。伊拉克则在I组与法国、塞内加尔和挪威争夺出线资格，今届是他们史上第二次参加世界杯。

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