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世界杯热身赛｜法国爆1：2落败 科特迪瓦取对战首胜

足球世界
更新时间：07:07 2026-06-05 HKT
发布时间：07:07 2026-06-05 HKT

世界杯即将揭幕，法国今晨与科特迪瓦进行友谊赛。科特迪瓦的古拿杜伊传射建功，领军以2：1击败其弟所属的法国。科特迪瓦取得斗法国历史首胜。

法国1：2科特迪瓦。路透社
法国1：2科特迪瓦。路透社
古拿杜伊传射建功。路透社
古拿杜伊传射建功。路透社
法国不敌科特迪瓦。路透社
法国不敌科特迪瓦。路透社

古拿杜伊传射建功

法国于上半场45分钟，有干拿迪助攻卓基先开纪录，半场以1：0领先。下半场，古拿杜伊带领科特迪瓦反胜；这名斯特拉斯堡后卫，正是法国及巴黎圣日耳门前锋迪斯亚的兄长。古拿杜伊先于53分钟为科特迪瓦扳平，到84分钟更助攻阿密特迪亚路攻门破网，最终科特迪瓦以2：1反胜法国，取得对战历史首胜。

曹亚文尼：是役仅属备战

至于法国此前保持9场不败，他们下一场将于周一在里尔友赛北爱尔兰，作为世界杯前的最后一场热身赛。对于今场友赛吞败，中场曹亚文尼是役仅属备战，毋须视为警号：「输波当然可惜，但我们正处于备战阶段，我们保持信心，无论胜负，这场比赛都没有任何结论可言。到世界杯开展时，我们就会准备就绪。」

法国首场世界杯赛事将于6月16日斗塞内加尔，同组还有伊拉克和挪威。至于科特迪瓦首战将是6月15日斗厄瓜多尔，同组还有德国和库拉索。

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