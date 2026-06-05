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英超｜曼联CEO称今季转会有清晰计划 「两年内可联赛封王」

足球世界
更新时间：06:39 2026-06-05 HKT
发布时间：06:39 2026-06-05 HKT

曼联行政总裁贝拉达分享球队今夏转会方针，并认为「红魔」重夺英超近在咫尺，「最理想是下季，若非如此，则在之后一季」。

红魔对上一次赢得英超是2012/13球季，时任领队费格逊在该季后退休，之后的曼联浮浮沉沉。在刚过去的一季，卡域克中途接火棒，最终带领球队以第3名冲线，获得来季欧联资格。

「最理想下季夺标」

行政总裁贝拉达上不同节目，分享对于曼联的未来的看法。他认为球队再夺英超，并不是遥远的事：「理想情况是下个赛季做到，若非如此，则在之后一季。我认为我们处于有利位置，今季有相当不错的进步，我们将继续在此基础上发展。我们只会继续在球会不同范畴投资，场外也有其他我们希望达成的目标，其中之一是实现财务可持续，并在球会引入商业创新。」

贝拉达认为曼联可在两季内封王。法新社
贝拉达认为曼联可在两季内封王。法新社
贝拉达希望般奴费南迪斯留队。路透社
贝拉达希望般奴费南迪斯留队。路透社
卡域克坐正，来季带领曼联冲击锦标。路透社
卡域克坐正，来季带领曼联冲击锦标。路透社

「转会策略与去季相似」

球迷的注意力或会被即将揭幕的世界杯吸引，但球会在转会窗的步伐不会停止，贝拉达分享了今季转会策略。贝拉达表示：「每次进入转会窗都不知道结果如何，但你必须做好充分准备，必须有清晰的计划，清楚知道希望在哪些位置加强。」曼联去年夏季转会窗收购了根夏、麦比奥莫、施斯高和拉文斯，4人首季表现令人满意；贝拉达表示今季采取的策略与去季相似，「希望引入年轻且具潜力的球员，以及在英超已证明实力、或在英超以外表现出色的球员⋯⋯确保每个决定不只著眼短期，同时考虑长远利益。」

「希望B费留队」

至于目前阵容，仍以般奴费南迪斯为核心，贝拉达希望留住这名队长：「我们当然希望他留下。他今季在赛场上表现出色，更重要的是，我认为他向所有人展示了他是出色的领袖。人们看不到他在球场以外所做的事，他值得获得更多的赞赏。」

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