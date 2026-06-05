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英超｜伊拉奥拿获利物浦任命 「找不到比执教红军更吸引机会」

足球世界
更新时间：06:12 2026-06-05 HKT
发布时间：06:12 2026-06-05 HKT

利物浦官方宣布，任命伊拉奥拿接替被解雇的史洛特的帅位。伊拉奥拿表示利物浦是非常特别的球会，

利物浦与伊拉奥拿签约两年。《天空体育》称利物浦曾经考虑其他人选，但伊拉奥拿是唯一与「红军」直接接触的。球会认为伊拉奥拿是现今球坛最出色的主帅之一，并对对方渴望加盟的态度留下深刻印象，又认为他是带领球队踢出进攻足球的最佳人选。

伊拉奥拿成为利物浦主帅后，在球会官方网站接受首个访问，对于加盟表示「非常兴奋，真的非常兴奋。因为对利物浦的认识，知道这是大球会，一间极具规模、世界上最顶尖的球会。但真正感受到球会内部的氛围，更深入地了解后，我一直都觉得这是非常特别的球会。」

伊拉奥拿带领般尼茅夫取得18场不败。路透社
伊拉奥拿带领般尼茅夫取得18场不败。路透社
伊拉奥拿成为利物浦主帅。路透社
伊拉奥拿成为利物浦主帅。路透社
伊拉奥拿接替被解雇的史洛特的帅位。路透社
伊拉奥拿接替被解雇的史洛特的帅位。路透社

「初来甫到无法承诺一切」

他表示知道球会和球迷的期待：「利物浦给了我执教顶级球员的机会，而顶级球员让你有机会争夺锦标、赢取锦标。当然，初来甫到，你无法承诺一切，无法承诺。但我确实清楚自己来到的是一个怎样的地方，以及外界对我的期望。我已准备好迎接这个挑战。」

希望成为球迷一份子

他认为加盟利物浦的决定并不困难：「不需要太多理由，就会被利物浦所吸引。利物浦就是利物浦。球场气氛、球迷、球会、球员、执教顶级球员的机会、争夺锦标的机会，我认为再找不到比更吸引的了，这种机会实在难得。所以，真的非常期待开始这段旅程。」伊拉奥拿希望真正融入、成为球迷一份子，「我想赢得这个资格，让我们可以一起享受这一切」。

伊拉奥拿此前带领般尼茅夫，并在刚过去的2025/26球季，领军在英超后半段完成18场不败，最终以第6名冲线取得欧霸资格，在积分仅落后第5位的利物浦3分。

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