西甲｜皇马主席选举战火升温 候选人列基美豪言：当选即签曼城神锋夏兰特

皇家马德里主席选举将于本周日举行，选战正进入白热化阶段。现年79岁的现任主席佩雷斯（Florentino Perez）迎来了近五届选举以来的首次挑战——37岁的能源企业家列基美（Enrique Riquelme）。为了争夺这支西甲班霸的掌舵权，两人纷纷开出极具噱头的竞选承诺，其中列基美更抛出震撼弹，扬言一旦当选，将会把曼城神锋夏兰特（Erling Haaland）带到班拿贝球场。

能源企业家列基美扬言一旦当选，将会把曼城神锋夏兰特带到班拿贝球场。路透社

列基美标榜「夏兰特+洛迪」星级收购



相较于佩雷斯，年轻42岁的列基美主打「向前看」的改革旗号。他在电视竞选活动中大打心理战，甚至直接举起印有夏兰特名字的皇马球衣，雄心勃勃地向会员承诺，当选后将签下这位曼城当家前锋，同时也会把另一位曼城中场核心、西班牙国脚洛迪靴兰迪斯（Rodri Hernandez ）收归旗下。

能源企业家列基美扬言一旦当选，将会把曼城神锋夏兰特带到班拿贝球场。法新社

在主帅及管理层人选方面，列基美明确拒绝走回头路：「如果我赢得选举，我会为皇马带来一位超级星级主帅，一位大家能想像到最顶级的主帅。摩连奴（Jose Mourinho）不会是我们的教练，我们会请来所有皇马球迷真正渴望的人选。」此外，他亦承诺会任命皇马传奇前锋鲁尔（Raul）出任球会体育总监。

列基美标榜「夏兰特+洛迪」星级收购。路透社

佩雷斯打「情意结」 拟掷千万镑邀摩连奴「二进宫」



面对年轻对手的步步进逼，自2009年起掌管皇马的佩雷斯则选择大打「情意结」。据悉，佩雷斯正积极推动曾于2010至2013年执教球队的葡萄牙名帅摩连奴「二进宫」。皇马官方竞选社交平台日前更发布了一段写有「还有很多历史要创造」的影片，摩连奴在片中亮相并以西班牙语说出「是的」，犹如半公开的官宣。



据葡萄牙媒体报导，摩连奴若要离开目前执教的宾菲加，皇马需支付高达1,200万镑(约1.2亿港元)的解约金，新合约预计签至2028年。在球员收购方面，佩雷斯预告将于周四公布首宗「重磅交易」，据悉约满离开利物浦的中坚干拿迪（Ibrahima Konate）及荷兰右闸杜费斯（Denzel Dumfries）即将免费加盟。