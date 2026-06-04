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世界杯2026｜无缘披甲征战美加墨世界杯 马古尼转战「咪箱」客串评述

足球世界
更新时间：15:27 2026-06-04 HKT
发布时间：15:27 2026-06-04 HKT

曼联中坚哈利马古尼（Harry Maguire）虽然未能入选由领队杜曹（Thomas Tuchel）点兵的英格兰世界杯26人大军名单，但他依然会以另一种方式参与这项球坛盛事。据报这位33岁的守将将会在世界杯期间前往美国，以嘉宾身分参与足球播客节目，为球迷评述赛事。

曼联中坚哈利马古尼未能入选由领队杜曹点兵的英格兰世界杯26人大军名单。法新社
曼联中坚哈利马古尼未能入选由领队杜曹点兵的英格兰世界杯26人大军名单。法新社

落选大军名单 与杜曹隔空交火


马古尼今季在奥脱福球场表现出色，外界原本预期他能稳夺一个英格兰防线席位。然而，英军主帅杜曹最终选择了丹般恩（Dan Burn）、昆沙（Jarrel Quansah）及迪积史宾斯（Djed Spence）等守将，连同另一曼联后防主力劳基梳尔（Luke Shaw）亦一并落选。
这次令人意外的落选更引发了将帅之间的隔空交火。马古尼公开表示对杜曹的决定感到「震惊」，而杜曹随后亦回应指，对马古尼的激烈反应感到错愕。

马古尼公开表示对杜曹的决定感到「震惊」。法新社
马古尼公开表示对杜曹的决定感到「震惊」。法新社

亮相知名播客 转战纽约时代广场


虽然无缘以球员身分在美国的绿茵场上驰骋，但马古尼仍会赴美参与世界杯的相关工作。据《The Athletic》报导，马古尼预计会成为知名足球播客节目《The Rest is Football》的重量级嘉宾之一。
早前有消息指，该播客节目的制作公司 Goalhanger 已与串流平台 Netflix 达成一项高达1,400万镑(约1.28亿港元)的协议，将在世界杯期间每天播出节目。届时将会有40集节目，由英格兰名宿连尼加（Gary Lineker）及舒利亚（Alan Shearer）坐镇位于纽约时代广场的专属录影厂主持。至于另一位常规主持米卡李察士（Micah Richards），除了会亲身飞往美国参与部分集数外，大部分时间将留在英国的虚拟录影厂进行连线。马古尼的加盟，无疑将为节目带来更多具话题性的第一手英军点评。
 

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