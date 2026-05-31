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欧联｜加比尔射失关键12码失冠 亨利质疑：点解佢排第5？

足球世界
更新时间：13:02 2026-05-31 HKT
发布时间：13:02 2026-05-31 HKT

阿仙奴在欧联决赛互射12码不敌巴黎圣日耳门（PSG）痛失锦标，巴西中坚加比尔马加希斯（Gabriel Magalhaes）射失关键的第5轮极刑成为焦点。阿仙奴传奇射手、名宿亨利（Thierry Henry）赛后对领队阿迪达（Mikel Arteta）的排阵提出质疑，不解为何将最关键的最后一轮交由一名中坚操刀。

亨利不解刽子手排序 赞赏加比尔未有退缩


亨利赛前曾与PSG名宿甘佩比一同护送大耳杯进场，看著后辈在12码大战中饮恨，亨利对加比尔负责操刀第5轮感到大惑不解：「我常说，只要你敢站出来射12码，我都会对你保持尊重。但我不知道他为何会上去，也不知道他为何会被排在第5个，但他确实站出来了。」
尽管对排序有所保留，亨利仍高度赞扬加比尔的整体表现：「他整个赛季以及今晚的发挥都非常出色（immense）。虽然他射失了，但他没有选择退缩躲藏。」


常规主力不在场 阿迪达：他主动要求排第5


阿仙奴今仗除了加比尔射失第5球12码，还有伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）操刀12码「宴客」。外界质疑为何不让仍在阵中的马度基（Noni Madueke）或苏比文迪（Martin Zubimendi）操刀，阿迪达赛后解释：「加比尔主动要求负责第5个。我们显然对这个时刻有过准备和训练。」阿迪达还为伊斯护航：「当你看到伊斯在训练中射12码时，他几乎百发百中。但你必须在决赛那一刻发挥出来。我们很不走运，未能拥有对手那样的精准度和效率，这就是我们未能夺冠的原因。

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