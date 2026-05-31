Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联决赛｜巴黎圣日耳门成第二支卫冕球队 安历基拒绝被称传奇

足球世界
更新时间：07:31 2026-05-31 HKT
发布时间：07:31 2026-05-31 HKT

巴黎圣日耳门于欧联决赛击败阿仙奴，成为续皇家马德里后，第二度取得连霸的球队。教头安历基个人亦第三度夺得欧联，与哥迪奥拿和施丹等齐名，但他赛后谦称拒绝「传奇」的稝号，「但我会争取第四个锦标」。

阿仙奴于欧联决赛饮恨。路透社
阿仙奴于欧联决赛饮恨。路透社
安历基三夺欧联。路透社
安历基三夺欧联。路透社
PSG蝉联欧联。路透社
PSG蝉联欧联。路透社

形容阿仙奴开纪录入球「幸运」

PSG成为第二支蝉联欧联的球队，此前只有皇家马德里于2016至2018年间完成三连霸。PSG在今届决赛扭转困局反胜，安历基谈及今场战况时表示：「他们在幸运的运动战中取得入球，此后对他们来说是压力，因为他们懂得如何防守。这非常艰难。面对大量球员退守的阵型，我们惯于应付，但对手非常强壮，任何情况下都尝试占据优势，非常艰难。但我们值得追平，最终能够捧走奖杯，非常高兴。」

个人三夺欧联 与哥帅、施丹、皮士利齐名

除了球队创纪录，安历基个人亦以3座欧联冠军，与与哥迪奥拿、施丹和皮士利并列；安察洛蒂则以5座锦标高踞榜首。但安历基拒绝接受「传奇」的称号：「传奇？我对这个不感兴趣，我只有3个，所以我需要进步，争取第4个。我的感受非常复杂，兴奋、疲惫，什么都有。但这是今季最美好的时刻。我们仍然是冠军，两连霸，这令人难以置信。」

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
10小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
17小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
13小时前
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕
影视圈
16小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
10小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
2026-05-30 07:00 HKT
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨。美联社
欧联决赛｜法定时间连加时1：1 阿仙奴互射12码不敌PSG饮恨
足球世界
5小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
23小时前