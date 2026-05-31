欧联决赛｜巴黎圣日耳门成第二支卫冕球队 安历基拒绝被称传奇

巴黎圣日耳门于欧联决赛击败阿仙奴，成为续皇家马德里后，第二度取得连霸的球队。教头安历基个人亦第三度夺得欧联，与哥迪奥拿和施丹等齐名，但他赛后谦称拒绝「传奇」的稝号，「但我会争取第四个锦标」。

阿仙奴于欧联决赛饮恨。路透社

安历基三夺欧联。路透社

PSG蝉联欧联。路透社

形容阿仙奴开纪录入球「幸运」

PSG成为第二支蝉联欧联的球队，此前只有皇家马德里于2016至2018年间完成三连霸。PSG在今届决赛扭转困局反胜，安历基谈及今场战况时表示：「他们在幸运的运动战中取得入球，此后对他们来说是压力，因为他们懂得如何防守。这非常艰难。面对大量球员退守的阵型，我们惯于应付，但对手非常强壮，任何情况下都尝试占据优势，非常艰难。但我们值得追平，最终能够捧走奖杯，非常高兴。」

个人三夺欧联 与哥帅、施丹、皮士利齐名

除了球队创纪录，安历基个人亦以3座欧联冠军，与与哥迪奥拿、施丹和皮士利并列；安察洛蒂则以5座锦标高踞榜首。但安历基拒绝接受「传奇」的称号：「传奇？我对这个不感兴趣，我只有3个，所以我需要进步，争取第4个。我的感受非常复杂，兴奋、疲惫，什么都有。但这是今季最美好的时刻。我们仍然是冠军，两连霸，这令人难以置信。」