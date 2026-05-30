英超｜利物浦发官方声明证实史洛特离队 感谢其两年贡献领军夺队史第20冠

利物浦球会官方正式宣布，与领队史洛特（Arne Slot）分道扬镳。在利物浦的声明中，高层对史洛特执教两年来为球会带来的成功及展现的领导才能表达了深切的感激，特别是赞扬他为球队带来了历史性的第20座顶级联赛冠军。

利物浦球会官方声明：

「毋庸置疑，这对我们球会来说是一个艰难的决定。史洛特在效力利物浦期间所作出的贡献是重大、深远的，而且对球迷和我们来说最重要的是非常成功。

因此，我们对他所取得的一切成就表示最崇高的敬意，特别是这些成就建立在其职业操守、勤奋以及专业水平之上，这进一步印证了我们认为他是其领域领导者的观点。

从我们第一次接触史洛特的那一刻起，就清楚看出他不仅仅是接受责任，而是拥抱责任。这一点从他同意接任主教练、带领我们夺得英超联赛冠军，以至在刚结束的赛季中面对巨大挑战和重担时，都显而易见。

同时，我们共同得出的结论是，为了让球会继续向前迈进，改变是必须的。我们必须再次强调，这绝不是一个轻率作出的决定。

我们希望借此机会，正式记录我们对史洛特的感激之情。作为为利物浦带来第20个联赛冠军的教练，他将永远在这家足球会的历史上占据特殊的位置。

这项成就，在他执教的首个赛季便达成，更显得非凡，是建立在他每一天杰出的执教和领导能力之上的。

在失去迪亚高祖达（Diogo Jota）之后，他也协助带领球会度过了可以想像到的最艰难时期之一。他在那段期间所展现的同情心和人道精神，充分说明了他的人格。

因此，我们只能祝愿史洛特在教练生涯的下一个阶段一切顺利，并期望他能继续取得成功。我们深知他在利物浦留下的传奇是完整无缺的，并且在未来的数年甚至数十年里，将变得更具意义。

尽管如此，我们得出的结论是基于一种信念：球队的发展轨迹最好透过改变方向来应对。这并不会抹煞史洛特在这里所做的工作，也不会减少我们对他的尊重。这更不是对他才华的否定。相反，这表明了我们需要一种不同的方针。

史洛特带著我们的感激、他麾下的一个英超联赛冠军离开，并且知道他与他的家人将永远受到晏菲路球场的欢迎。」