阿尔及利亚之前4次出战世界杯决赛周，最佳成绩是16强。今届美加墨世界杯，他们以争取队史首场决赛周淘汰赛胜仗为目标。阿尔及利亚身处的J组，卫冕的阿根廷成首名出线热门，阿尔及利亚要与奥地利争次名出线。效力禾夫斯堡的前锋穆罕默德艾穆拉于外围赛狂轰10球，他将取代队长马列斯肩责阿尔及利亚「数胡」重任。

阿尔及利亚编入J组。法新社

穆罕默德艾穆拉(右)是阿尔及利亚外围赛首席射手。法新社

阿尔及利亚之前4次出战世界杯决赛周，于1982、1986、2010三届同样在分组出局，直至2014巴西世界杯于分组赛胜和负各一，以次名晋级16强，可惜于16强被当届冠军德国淘汰出局。故今届赛事他们的目标先于分组出线，再力争队史决赛周淘汰赛首胜。

队长马列斯以38个入球位列阿尔及利亚队史次席射手，但他已年届35状态正在下滑，外围赛只有1个入球和3次助攻进帐，阵中的首席射手位置已被队友穆罕默德艾穆拉取代。此子于外围赛狂轰10球加4次助攻，国际赛累积19球并列队史射手榜第9位。而他效力的禾夫斯堡刚于德甲降班，他为寻求更好发展务必在今届世界杯争取表现。

而J组以卫冕的阿根廷实力一枝独秀之外、世界排名28的阿尔及利亚与排24的奥地利实力相若，而排63的约旦实力稍逊，故阿尔及利亚要与奥地利争次名出线。



阿尔及利亚世界杯J组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

17-06 早上9:00 阿根廷

23-06 早上11:00 约旦

28-06 早上10:00 奥地利

阿尔及利亚焦点球员

马列斯

位置：前锋

出生日期：21-02-1991

效力球会：吉达艾阿里

国际赛上阵/入球：113场/38球

马列斯。美联社

穆罕默德艾穆拉

位置：前锋

出生日期：09-05-2000

效力球会：禾夫斯堡

国际赛上阵/入球：44场/19球

穆罕默德艾穆拉。法新社

艾沙文迪

位置：后卫

出生日期：22-10-1991

效力球会：里尔

国际赛上阵/入球：116场/7球

艾沙文迪。美联社