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欧联｜大战前夕先动武！ 阿仙奴PSG球迷布达佩斯街头「预演」欧联决赛(有片)

足球世界
更新时间：18:41 2026-05-30 HKT
发布时间：18:41 2026-05-30 HKT

欧洲联赛冠军杯决赛今晚深夜0:00在匈牙利布达佩斯爆发，由应届英超盟主阿仙奴硬撼法甲霸王巴黎圣日耳门（PSG）。这场被视为势均力敌的赛事未在球场开波，双方球迷已率先在街头「预演」！据报两军球迷在布达佩斯街头发生激烈冲突，互相拳打脚踢兼掷烟雾弹，匈牙利警方已出动史上最大规模的警力严阵以待，严防爆发更大规模的球迷骚乱。

点击观看片段

街头群殴掷烟雾弹 两英国球迷涉事被捕

网上流传的影片显示，双方球迷午夜过后在基拉利街大打出手。在混乱中，有人起脚互踢、挥拳相向，更有人投掷烟雾弹，期间不时传出法国球迷高呼「Allez」（前进）的叫声。警方发言人表示，当局正调查这宗「群体骚乱」事件，并正全力翻查闭路电视片段以揪出肇事者。
此外，当地警方证实，目前已有两名英国公民被捕。其中一人在周五下午于「冠军节」闸口外，与两名葡萄牙男子发生争执兼大打出手，三人均被控以扰乱公安罪；另一名英国球迷则在周五深夜，因爬上车顶并大肆破坏车辆而被拘留。

万名无飞球迷涌入 4000警力镇守普斯卡斯竞技场

这场大战预计吸引多达45,000名额外球迷涌入布达佩斯，当中有近万名球迷是在没有门票的情况下前往当地，只为在场外酒吧亲身感受历史性的时刻。这令首次主办欧联决赛的匈牙利警方大为紧张。
当局已部署了约4,000名警员在普斯卡斯竞技场内外维持秩序。负责指挥决赛行动的少将古斯基发出严厉警告：「如果我们遇到任何破坏公共秩序的行为，我们将采取果断行动。伦敦和巴黎的球迷同时出现在布达佩斯，确实构成重大风险，我们的职责是将风险降至最低。」

 

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