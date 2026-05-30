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欧联决赛｜阿仙奴力争做双冠王 添巴赶及复出斗PSG

足球世界
更新时间：06:22 2026-05-30 HKT
发布时间：06:22 2026-05-30 HKT

欧联决赛今晚深夜上演，阿仙奴能否成为「双冠王」的最后一关，是巴黎圣日耳门。领队阿迪达于赛前记者会带来好消息，守将祖利安添巴赶及伤愈，可在这场决赛候命。

添巴、马度基可候命

添巴自3月击败爱华顿一役中腹股沟受伤后，便未再为「枪手」上阵。同位置的宾韦特亦因膝部韧带受伤缺阵，令阿迪达在这个位置颇感忧虑。如今添巴已在欧联决赛的赛前操练现身，为阿仙奴注下强心针。至于在上周末斗水晶宫时，因腿筋问题离场的马度基，同样确定可以候命。

阿迪达领军向双冠王迈进。路透社
阿迪达领军向双冠王迈进。路透社
阿仙奴在欧联决赛赛前操练。路透社
阿仙奴在欧联决赛赛前操练。路透社
阿仙奴力争双冠王。路透社
阿仙奴力争双冠王。路透社
添巴可以候命。路透社
添巴可以候命。路透社

阿迪达：追求更多冠军

阿仙奴事隔22年后赢得英超冠军，今晚深夜将剑指双冠王。但阿迪达反驳英超封王后「压力已减轻」的说法：「不，我们有更大的抱负，我们已夺得一个，现在想要第二个，这就是我们一直在谈论的，必须以此为基础，并朝着更大的目标迈进，追求更多。」阿迪达对球队充满信心：「这支球队有能力做到，因为他们在过去几个赛季以至今季在欧联的表现，都已充分证明了这一点。我希望球员们充满信心，相信我们能够做到。」

「兵工厂」的对手，将是卫冕的PSG。这支法甲班霸去年在4强淘汰了阿仙奴，今届他们正寻求成为欧联时代第二支蝉联的球队。阿迪达说：「他们是捍卫冠军的一方，他们是冠军，而我们在这里就是要夺走这个冠军，」欧联决赛将于香港时间，今晚深夜12点上演。

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