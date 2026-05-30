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西甲｜安东尼哥顿以巴塞球员身份亮相 等待8小时完成手续

足球世界
更新时间：05:34 2026-05-30 HKT
发布时间：05:34 2026-05-30 HKT

安东尼哥顿以逾6900万镑转会费，由纽卡素加盟西甲巴塞隆拿。他在发布会上以西班牙文对答，表示加盟这支西甲班霸「是儿时梦想」。

签约至2031年

哥顿与巴塞签约至2031年。根据《BBC》报道，哥顿早于周四完成体测，原定于英国时间周五下午12时30分正式亮相，但文件手续出现延误，令他要等待接近8小时后，才正式以巴塞球员身份与公众见面。哥顿说：「非常、非常兴奋，虽然等待的过程有点难熬。我知道这一切最终会发生，我在酒店与家人和经理人保持冷静。有些事情我不太理解，我这边的事情都已办妥，我已准备好，只是法律相关问题和非常细微的细节，超出了我能力范围。」

安东尼哥顿以西班牙文发言。美联社
安东尼哥顿以西班牙文发言。美联社
安东尼哥顿加盟巴塞隆拿。美联社
安东尼哥顿加盟巴塞隆拿。美联社

哥顿在发布会上以西班牙语发言，并表示他学习这门语言，是因为他相信自己「注定会为巴塞效力」：「纽卡素有一名物理治疗师，我们每天都会聊天。我告诉他，有一天我会为巴塞效力，所以想学西班牙语。」但他补充道：「我很迟才得知巴塞的兴趣，但一旦知道巴塞是认真的，就没有任何疑问了。巴塞是地球上最伟大的球会，这是我儿时的梦想。」

巴塞优先签哥顿 尚未落实买断福仔

哥顿于在2023年1月从爱华顿加盟纽卡素后，共上阵152场，今季在所有赛事中射入17球，成为球队神射手。他将在巴塞与同胞拉舒福特并肩作战，但巴塞目前尚未触发以2600万英镑、永久买断这名28岁前锋租借合约的选项。至于纽卡素领队贺维则表示：「虽然失去安东尼我们感到很遗憾，但我们理解这对他来说是重大机会，我们衷心祝福他，相信他无论在巴塞还是代表英格兰征战今年世界杯，都将取得成功。」

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