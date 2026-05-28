英超｜曼联3800万镑斟艾达臣荷西 或成今夏第一签

曼联积极为来季准备，《BBC》引述多名消息人士指，「红魔」正与阿特兰大谈判，势以3800万镑签下巴西中场艾达臣荷西。

中场增兵成首要

曼联今夏的首要任务是加强中场位置，原因是卡斯米路离队，另外乌加迪的去留亦存在变数，令红魔在这个位置增兵或不只一人。据报曼联就中场这个重要的位置，同时与多个目标谈判，但会方似决定提早锁定艾达臣。

曼联斟介艾达臣荷西。法新社

艾达臣荷西在刚过去一季，为阿特兰大上阵41场。法新社

据《BBC》报道指，曼联与阿特兰大接近完成交易，转会费预计为3500万镑，另加300万镑的附加费用，总价为约3800万镑。这名巴西中场在刚过去的球季，于各项赛事为阿特兰大上阵41场，贡献3入球2助攻；他曾3次为国家队上阵，但未能入选今夏的世界杯大军名单。

曼联其他收购目标包括韦斯咸的马迪奥斯费南迪斯；由于「锤仔帮」来季降班英冠，球会势要出购球员以应对财政压力。另外，曼联去年夏天曾有意收购白礼顿的巴利巴，但由于他今季表现未如理想，预计「红魔」若再次出价，愿意支付的费用将远低于12个月前。