Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联3800万镑斟艾达臣荷西 或成今夏第一签

足球世界
更新时间：06:35 2026-05-28 HKT
发布时间：06:35 2026-05-28 HKT

曼联积极为来季准备，《BBC》引述多名消息人士指，「红魔」正与阿特兰大谈判，势以3800万镑签下巴西中场艾达臣荷西。

中场增兵成首要

曼联今夏的首要任务是加强中场位置，原因是卡斯米路离队，另外乌加迪的去留亦存在变数，令红魔在这个位置增兵或不只一人。据报曼联就中场这个重要的位置，同时与多个目标谈判，但会方似决定提早锁定艾达臣。

曼联斟介艾达臣荷西。法新社
曼联斟介艾达臣荷西。法新社
艾达臣荷西在刚过去一季，为阿特兰大上阵41场。法新社
艾达臣荷西在刚过去一季，为阿特兰大上阵41场。法新社

据《BBC》报道指，曼联与阿特兰大接近完成交易，转会费预计为3500万镑，另加300万镑的附加费用，总价为约3800万镑。这名巴西中场在刚过去的球季，于各项赛事为阿特兰大上阵41场，贡献3入球2助攻；他曾3次为国家队上阵，但未能入选今夏的世界杯大军名单。

曼联其他收购目标包括韦斯咸的马迪奥斯费南迪斯；由于「锤仔帮」来季降班英冠，球会势要出购球员以应对财政压力。另外，曼联去年夏天曾有意收购白礼顿的巴利巴，但由于他今季表现未如理想，预计「红魔」若再次出价，愿意支付的费用将远低于12个月前。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
饮食
12小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
9小时前
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
影视圈
8小时前
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
12小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
18小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
21小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
22小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
17小时前
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
13小时前
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
影视圈
11小时前