根据英媒报道，车路士2号门将菲腊佐真逊（Filip Jorgensen）因缺乏稳定的上阵时间，已明确表达了希望离开史丹福桥球场的意愿。这名24岁的门将于2024年以2070万英镑的转会费由西甲球会维拉利尔加盟。 据悉，他已向车路士的守门员教练罗拔斯（Ben Roberts）表明，自己渴望获得稳定的一队正选机会。

历经失误与伤患渐失正选

在球队前任主帅马利斯卡（Enzo Maresca）执教期间，佐真逊主要担任罗拔山齐士（Robert Sanchez）的副手。 虽然在接任的罗仙尼亚（Liam Rosenior）麾下，他曾获得轮换上阵的机会，但在今年3月欧联作客巴黎圣日耳门的赛事中，佐真逊出现严重失误，其后更因接受腹股沟手术而休战，令他再次失去把关位置。 直至本月早前山齐士在对阵诺定咸森林的比赛中遭遇脑震荡，佐真逊才再次获得正选出场机会。

长期缺乏常规比赛时间，成为佐真逊萌生去意的主要原因。 报道指出，车路士曾在今年1月的转会窗拒绝了他的离队要求，但如今球会态度有所转变，若有合适的报价，蓝军将对出售这名门将持开放态度。上个转会窗期间，比锡达斯、热拿亚以及波图均曾对他表示兴趣。 预计部分英超球会亦会加入争夺，但由于球季刚刚结束，暂时未有任何交易接近完成。

外借小将或成接班首选

若佐真逊最终离队，车路士内部已有潜在的接班人选。 球会阵中20岁的年轻门将米克彭达斯（Mike Penders）今季被外借至姊妹球会斯特拉斯堡，表现极为出色。 他在各项赛事共上阵52场，更因此首度获得比利时大国脚征召。 彭达斯在史丹福桥备受高度评价，预料在即将到来的季前赛中，他将会被新任领队沙比阿朗素（Xabi Alonso）视为佐真逊的理想替代者。

不过报道亦提到，蓝狮所属的BlueCo集团或仍需在转会市场签入另一名门将，以确保斯特拉斯堡来季有足够实力再次争取欧洲赛资格。