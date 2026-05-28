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世界杯2026‧列强点评│伊拉克陷死亡之组又实力不足 1分都系奢望

足球世界
更新时间：10:00 2026-05-28 HKT
发布时间：10:00 2026-05-28 HKT

伊拉克并非本届美加墨世界杯实力最弱的球队，他们在40年前亦有决赛周经验，可是球队不幸被编入死亡I组，要在挪威、法国和塞尔加尔身上抢分，只属奢望。再者曾被寄予厚望的新星施丹伊基巴和阿里艾哈马迪，发展都不似预期，无力撑起球队。

伊拉克不幸跌入死亡之组

今届世杯外伊拉克遇上不同考验，亚洲区踢到第5圈淘汰阿联酋，再在洲际附加赛2:1击败南美洲代表玻利维亚，继1986年墨西哥世界杯后，再次跻身决赛周。论世界排名，伊拉克比起约旦、佛得角、加纳、库拉索、海地等队还要高，他们近12场各赛事又收录8胜2和2负的佳绩，教练阿诺特于去年5月接手球队后，胜率达到61.54%，论实力并非陪跑份子。可是球队不幸跌入I组，法国和挪威实力出众，塞尔加尔亦由欧洲外流兵团撑起，要在他们身上取分难度极高。

施丹伊基巴、阿里艾哈马迪发展不似预期

再者伊拉克头牌仍是累积33个国际赛入球的射手阿文侯赛因，但他由25年起仅入2球，踏入30岁明显下滑。而曾被寄予厚望的曼联青训中场施丹伊基巴，今季于荷甲乌德勒支的发展未如人意，已被下放至U21梯队；锋将阿里艾哈马迪本届被叶士域治借予英甲的卢顿，同样未能站稳阵脚，两人对球队的作用有限。

伊拉克世界杯I组赛程

日期    开赛时间(香港时间)    对手
17-06    早上6:00    挪威
22-06    深夜5:00    法国
26-06    深夜3:00    塞内加尔

伊拉克焦点球员

施丹伊基巴
位置：中场
出生日期：27-04-2003
效力球会：乌德勒支
国际赛上阵/入球：22场/2球

伊拉克中场施丹伊基巴。法新社
伊拉克中场施丹伊基巴。法新社

阿文侯赛因
位置：前锋
出生日期：22-03-1996
效力球会：艾卡马
国际赛上阵/入球：93场/33球

伊拉克前锋阿文侯赛因。法新社
伊拉克前锋阿文侯赛因。法新社

阿里艾哈马迪
位置：前锋
出生日期：01-03-2002
效力球会：卢顿
国际赛上阵/入球：17场/5球

伊拉克前锋阿里艾哈马迪。法新社
伊拉克前锋阿里艾哈马迪。法新社

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