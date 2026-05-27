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足总杯｜大埔相隔8年再闯足总杯决赛 坚sir：想再踢亚洲赛再做好啲

足球世界
更新时间：17:39 2026-05-27 HKT
发布时间：17:39 2026-05-27 HKT

「冠忠巴士60周年足总杯」周六（30日）上演决赛，由大埔对上东区争夺最终的冠军宝座，周三大埔由伊高沙托尼和主帅李志坚，东区由艾里奥和主教练吴伟超在足总出席记者会，坚sir指足总杯的意义重大，希望可以夺冠再获得出战亚冠2资格。

坚sir盼夺足总杯冠军再闯亚洲赛

回望大埔上一次杀入足总杯决赛已是8年前，当时同样由坚sir领军，可惜最终1:2惜负杰志与冠军失之交臂，今季大埔再度杀入决赛，亦是大埔争取下季亚洲赛资格的机会，坚sir也表示对他而言意义也十分重大，亦希望赢得足总杯并再有机会出战亚洲赛：「今年亚冠2完咗之后我哋都好希望再打一次，因为今年我哋嘅球员都尽晒力，都争少少出到线，正如我之前所讲，我哋学习到一啲嘢，希望可以第2次嘅时候再做好啲。」他也表示今季球队以第2完季，之前亦赢得高级组银牌，希望可再赢多一个杯回报支持者、老板和球员的付出。

坚sir亦大赞东区升班即闯足总杯决赛，实力不容小觑，而近期本港气温炎热，决赛开波亦在下午3点，坚sir对此亦有微言并指：「最近个天气其实好辛苦，我哋𠮶日打个太阳晒住，打到个头都「出晒烟」，我想讲嘅系得一场波点解唔可以打4点或者6点呢。」

 

记者/摄影：魏国谦

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