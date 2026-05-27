欧联│夏基美、迪比利复操 巴黎圣日耳门夫添迎决赛 安历基唔放心向阿仙奴派高帽

巴黎圣日耳门(PSG)周二复操，备战周六对阿仙奴的欧联决赛，球队收到两个好消息，右闸夏基美和攻击皇牌奥士文尼迪比利伤瘉复操，球队可以夫添迎战枪手。全员健康也好，PSG主教练安历基仍然未放心，赛前大打心理战称赞兵工厂，指他们是全欧洲防守和球队最好的球队，无法被击败。

夏基美、迪比利参与大军合练

经过两日的休息后，圣日耳门大军周二再次集结训练，准备周六于匈牙利布达佩斯举行的欧联决赛，力争卫冕。操练在法国时间周二傍晚5时于球会训练基地进行，据报早前分别受小腿和大腿肌肉伤患困扰的夏基美及奥士文尼迪比利，已经伤瘉复操参与球队的合练，并展示不俗的状态，球队可以夫添迎战阿仙奴。

迪比利今季欧联攻入7球

迪比利今季欧联12次上阵收录7入球2助攻，包括近3场攻入5球；夏基美则有1球7助攻的出色表现，他在边路的技术和突破力，是球队用尽球场阔度进攻，拉扯枪手防线阵型的重要一员。29岁的迪比利矢言，有信心披甲斗阿仙奴：「我会为欧联决赛做好准备。我有信心在决赛时恢复百分百的状态，我会做到，亦肯定做到。我对此深信不疑。」

安历基大赞阿仙奴难被击败

两大主将回归可以全员出击外，PSG今季欧联6次与英超球队交手收录5胜1和不败佳绩，加上上季4强两回合亦双杀枪手，难怪被外界看好可以卫冕。然而该队主帅安历基仍不放心，向阿仙奴大派高帽示人以弱：「他们是全欧洲防守最好的球队，而且已经保持了好几年。同时他们可以通过死球取得很多入球，从不依赖某一名球员，真的非常出色，是一支难以被击败的球队。他们拿到了英超冠军，是从头到尾都配得上的冠军。」这场欧联终极一战于香港时间周六深夜12时开赛。