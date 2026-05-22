世界杯2026｜英格兰26人大军名单充满战术考量 阿诺特等名将意外落选 安东尼哥顿入选成最大惊喜(附大军名单)

万众瞩目的英格兰国家队世界杯26人决选名单终于正式揭晓！这份名单充满了令人意外的决定与战术考量。当中最令球迷震惊的，莫过于阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold）及高尔彭马（Cole Palmer）等大牌星将齐齐名落孙山；相反，纽卡素翼锋安东尼哥顿（Anthony Gordon）的爆冷入选，则成为了名单中最大的话题。

哥顿成最大冷门 挤走多位进攻好手

在星光熠熠的英军前场，位置竞争向来极度激烈。然而，主帅最终力排众议，挑选了安东尼哥顿入局。在外界普遍认为其他攻击手顺位更高的情况下，哥顿的入选堪称本次名单的「最大冷门」。分析指，这意味著球队在边路战术上，将极度倚重哥顿的速度、突破能力以及在反击中的冲击力。

阿诺特、彭马无缘大赛 战术转型牺牲品

有人欢喜自然有人愁，名单中最令人惋惜的绝对是一众落选的英超红星。除了早前表现备受批评而被弃用的高尔彭马外，向来助攻能力极强的右闸阿历山大阿诺特亦惨被剔出大军名单。在右闸位置上，主帅杜曹宁愿挑选伤愈较为硬朗的车路士队长列斯占士（Reece James）、纽卡素的利夫拿文度（Tino Livramento）以及热刺的迪积史宾斯（Djed Spence），足见其防线布阵有著截然不同的考量。



英格兰世界杯26人决选名单

门将：

比克福特 (爱华顿)、甸恩轩达臣 (水晶宫)、查福特 (曼城)

后卫：

列斯占士 (车路士)、利夫拿文度、丹般恩 (纽卡素)、马克古希、尼高奥莱利、史东斯 (曼城)、安斯干沙 (阿士东维拉)、昆沙 (利华古逊) 、迪积史宾斯 (热刺)

中场：

迪格兰赖斯 、伊比尔治伊斯(阿仙奴)、艾利洛安达臣 (诺定咸森林)、祖迪比宁咸 (皇家马德里)、佐敦轩达臣 (宾福特)、摩根罗渣士 (阿士东维拉)、明奈 (曼联)

前锋：

哈利卡尼 (拜仁慕尼黑)、艾云东尼 (阿尔阿里)、奥尼屈坚斯 (阿士东维拉)、布卡约沙卡 、马度基 (阿仙奴)、拉舒福特 (巴塞隆拿)、安东尼哥顿 (纽卡素)