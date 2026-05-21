欧霸｜马天尼斯赛前热身断指顶硬上 助维拉捧杯延续决赛「必胜」神话

强忍痛楚踢足全场 职业生涯7战决赛全数封王

马天尼斯赛前热身断指仍顶硬上出战欧霸杯决赛。路透社

阿士东维拉在周三的欧霸杯决赛中，以3:0大破德国球队弗赖堡，一举终结球会长达30年的大赛锦标荒，并捧走阔别44年的欧洲赛奖杯。维拉的阿根廷夺冠功臣、门将达米安马天尼斯（Emiliano Martinez）赛后自爆，原来他在赛前热身时不慎弄断手指！不过，这位「铁血门将」依然忍痛踢足90分钟并力保不失，更神奇的是，这次夺冠让他延续了职业生涯「逢决赛必胜」的疯狂纪录！



热身遇意外 忍痛作战保不失



维拉门将马天尼斯今仗未受太大考验，但他全场仍作出了两次关键扑救。赛后，这位33岁的阿根廷国脚透露了一个惊人秘密：「今天我在热身时弄断了手指！但对我来说，每件坏事总会带来好结果。这是我一生的信念，我也会继续坚持下去。」



回忆起带伤上阵的感觉，马天尼斯犹有余悸却又带点幽默：「我该担心吗？嗯，我以前从未试过断手指。每次我接实皮球时，手指都会向另一个方向屈曲。但这些都是你必须经历的考验，我为能够捍卫阿士东维拉的大门而感到自豪。」

马天尼斯赛前热身断指仍顶硬上出战欧霸杯决赛。路透社

马天尼斯生涯7闯决赛胜率100%。路透社

决赛之王！ 生涯7闯决赛胜率100%



随著这座欧霸杯落袋，马天尼斯的职业生涯再次攀上巅峰，并写下了一项震惊球坛的傲人纪录，职业生涯中参与过的所有决赛，胜率高达100%！



这位被球迷暱称为「Dibu」的门将，其「决赛必胜」的神话始于2020年效力阿仙奴时期。当年他协助兵工厂赢得足总杯及社区盾；其后在国家队更是大放异彩，先后赢得2021年美洲国家杯、2022年欧美超级杯（Finalissima）、2022年世界杯以及2024年美洲国家杯。如今加上2026年的欧霸杯，他生涯7度出战决赛，7次全数封王，堪称球坛名副其实的「决赛之王」。

达米安马天尼斯生涯决赛全胜纪录



年份 赛事 赛果

2020 英格兰足总杯 阿仙奴2:1车路士

2020 英格兰社区盾 阿仙奴1:1(12码5:4)Liverpool.

2021 美洲国家杯 阿根廷1:0巴西

2022 欧美超级杯 阿根廷3:0意大利

2022 世界杯 阿根廷3:3(12码4:2)法国

2024 美洲国家杯 阿根廷1:0哥伦比亚

2026 欧霸杯 阿士东维拉3:0弗赖堡