世界杯2026‧列强点评｜基斯活特实力倒退  新西兰难破分组宿命

新西兰足球史上曾经两次跻身世界杯决赛周都在分组赛出局，今届新西兰卷土重来惟实力平平，阵中仅队长兼前锋基斯活特效力英超诺定咸森林，惟此子经历膝伤后一直未回复状态，恐怕无力带领新西兰打破世杯决赛周分组出局宿命。

新西兰要突破分组赛不容易。路透社

新西兰被编入G组。法新社



新西兰身处的大洋洲以往只有半个决赛周席位，上届世杯外他们于跨洲附加赛败给哥斯达黎加无缘决赛周。今届美加墨世界杯扩大规模，由32队增至48队参赛，大洋洲的名额由0.5个增加至1.5个决赛周席位，新西兰才能以大洋洲第3轮分组赛首名身份直接晋级决赛周。

队中唯一效力欧洲顶级联赛

该队之前两次出战世杯决赛周成绩麻麻，1982西班牙世杯与巴西、苏联(俄罗斯前身)、苏格兰同组，3战全败黯然出局。2010南非世杯新西兰第2次出战决赛周，与巴拉圭、斯洛伐克、意大利同组，3战全和排小组第3，同样逃不过出局的命运。

今届新西兰阵中只有森林前锋基斯活特一个在欧洲顶级联赛效力球员，此子又因膝伤休息长达5个月，四月伤愈复出后实力倒退英超只入1球。该队于G组的对手比利时、埃及和伊朗实力全在他们之上，新西兰要打破分组出局宿命极难。

新西兰世界杯G组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

16-06 早上9:00 伊朗

22-06 早上9:00 埃及

27-06 早上11:00 比利时

新西兰焦点球员

基斯活特

位置：前锋

出生日期：07-12-1991

效力球会：诺定咸森林

国际赛上阵/入球：88场/45球

利柏拉图卡卡斯。路透社

基斯活特。路透社

积斯。法新社

积斯

位置：中场

出生日期：01-05-2000

效力球会：马瑟韦尔

国际赛上阵/入球：26场/3球

利柏拉图卡卡斯

位置：后卫

出生日期：27-09-2000

效力球会：域斯咸

国际赛上阵/入球：35场/1球